「こどもの城フェスタin 富士急ハイランド」2025年10月4日(土)・5日(日)開催決定～山梨最大級の家族向け体験型イベント～

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド（山梨県富士吉田市）は、山梨の人気イベント「こどもの城フェスタ」をセントラルパークにて2025年10月4日(土)～5日(日)に開催します。（協力：テレビ山梨）

このイベントは「山梨の子育ての輪をひろげ、社会全体の子育て応援機運を高める」というテーマのもと多くのご家族にご支持いただき、今回で18回目の開催となります。会場には、子育て情報コーナーや子育て応援企業ブース、縁日やステージ発表など「知る」「つながる」「体験する」の３つを柱としたコンテンツが目白押しで、山梨県内でも最大級の子育て関連イベントとなっております。

会場となるセントラルパークは、ステージや芝生の丘が広がり、秋のさわやかな風を感じながらお過ごしいただけます。当日は子どもたちが全身を使って遊べる大人気の大型ふわふわ遊具も登場します。

子どもが夢中になれる体験だけでなく、大人にとっても子育て相談や情報収集ができる充実の内容です。ご家族そろってお楽しみいただける「こどもの城フェスタin富士急ハイランド」にぜひご注目ください。

「こどもの城フェスタ in富士急ハイランド」 概要

開催日時：2025年10月4日(土)・5日(日) 10：00～16：00

会場：富士急ハイランド内 セントラルパーク

特設WEBページ：こちら(http://www.fujiq.jp/event/20251004_utykids.html)

内容：「知る」「つながる」「体験する」の３つを柱としたコンテンツ

(１)知る

・子育て相談会・情報コーナー

専門家による、子育てに関する悩み相談会を無料で展開します。

・富士急ハイランド探検隊！

園内をめぐるとわかるクイズに答えていくフィールドビンゴを開催します。ビンゴになると豪華景品が当たるくじ引きを引くことができます。

(２)つながる

・子育て応援企業・団体 出展ブース

10店舗以上が立ち並び、家族で楽しめるSDGｓ系ワークショップや、お得情報、サンプルなどをご用意します。

(３)体験する

・縁日、遊びの広場、ワークショップ

さかなつりや輪投げ、工作などお子様が楽しめるブースを展開します。※一部、有料。

・ステージイベント

地元の子どもたちが多く所属する団体が多数出演します。

ヒップホップやフラダンスなど、元気と笑顔あふれるステージをお届けします。

富士急ハイランド営業データ

■営業時間

9：00～19：00

日程により営業時間が異なります。

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

■料金

ワンデイパス：大人6,000円～7,800円、中高生5,500円～7,300円、小学生4,400円～5,000円、幼児・シニア2,100円～2,500円

※日によって料金が異なります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※富士急ハイランドは入園無料です。

■交通

お車の場合

・新宿から中央自動車道で約 80 分、河口湖 IC に隣接

・東京から東名高速道路・御殿場 IC、東富士五湖道路経由で約90分

バスの場合

・新宿から高速バスで約100分

・東京から高速バスで約110分 いずれも「富士急ハイランド」下車

※首都圏の他、名古屋、関西等30ヶ所以上から直通バス運行中

電車の場合

・JR中央本線大月駅で富士急行線に乗換、大月駅から約50分

富士急行線「富士急ハイランド駅」から直結