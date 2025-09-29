YELLOW、スポーツ庁SOIP採択事業に参画　人流データ分析で地域課題解決へ

株式会社YELLOW

研究開発シーズ事業を展開する株式会社YELLOW（所在地：群馬県高崎市、共同代表 代表取締役：大坂 亮平、代表取締役：岩渕 知弘）は、スポーツ庁が推進する令和7年度「スポーツオープンイノベーション推進事業（SOIP）」に参画し、いわきFCならびにLocationMind株式会社と連携して「人流データ分析によるアクセス改善と地域課題解決型新スタジアム構想推進事業」を推進することをお知らせします。

株式会社YELLOWについて

株式会社YELLOWは、研究開発シーズ事業を中核に据え、大学・研究機関・企業が有する技術シーズを社会へ橋渡しする事業を展開しています。

特にSociety 5.0における重点技術領域（AI、ビッグデータ、ブロックチェーン）や応用領域（人流分析、スポーツDX）に焦点を当て、研究成果の事業化支援および社会実装をマーケティング領域を含めて推進しています。

また、株式会社YELLOWは位置情報ビッグデータ解析のリーディングカンパニーであるLocationMind株式会社と業務提携を行い、先端的な人流データ解析や都市・地域におけるデジタル実装を加速させています。

私たちは、研究開発の「種（Seeds）」を社会や産業の「実（Fruits）」へと育て、産学官連携によるイノベーションの創出と持続可能な地域経済の発展に貢献してまいります。

SOIP2025事業概要

本事業は、福島県いわき市のJ2クラブ「いわきFC」が推進する新スタジアム建設構想において、最新の人流データ分析技術を活用し、地域課題の解決と持続可能なまちづくりを実現する革新的な取り組みです。

◼️実施体制

主催：スポーツ庁

運営：株式会社eiicon

参画団体：いわきFC、LocationMind株式会社、株式会社YELLOW

新スタジアム構想「IWAKI STADIUM LABO（仮称）」

いわきFCは、いわき市小名浜港のアクアマリンふくしま隣接地（約2.8ヘクタール）に、収容人数8,000～10,000人規模のJ1基準対応スタジアムを2031年シーズン開幕までに建設予定です。単なる試合会場ではなく、「地域価値創造の実験場」として機能する革新的な施設設計を特徴としています。

◼️構想の主な特徴

・3方向観客席配置（メイン・ホームスタンドとビルディング棟）

・アウェー側を多目的広場として活用

・5階建て複合型ビルディング棟の併設

・市民参加型設計（1,500件超の市民意見を反映）

人流データ分析による地域課題解決アプローチ

本事業では、4つの分析手法を統合した包括的な人流データ分析を実施し、新スタジアム設計の最適化と地域課題解決を目指します。

1.ビーコン設置による流動性把握

スタジアム内外の移動パターンと滞留状況をリアルタイム分析

2.GPS位置情報によるOD分析

来場者の出発地から目的地までの移動パターンと滞留状況、周辺施設への波及効果測定

3.ファンクラブ会員アンケート調査（実施予定）

交通手段、行動パターン、アクセス改善要望等の定量・定性調査

4.チケットデータ分析（実施予定）

既存データベースを活用し購買行動と来場パターンの相関性分析

期待される成果と地域への貢献

本事業により、短期的な交通環境改善から長期的な地域価値創造まで、段階的な成果を見込んでいます。特に、人流データ分析による科学的なアプローチにより、従来のスポーツ施設運営とは一線を画した持続可能な地域発展モデルの確立を目指します。



◼️短期成果（～1年）

・スタジアム周辺の交通渋滞緩和

・駐車場利用の最適化

・来場者体験の向上

◼️中期成果（1～3年）

・新スタジアム設計への具体的フィードバック

・CO2排出量削減効果の定量化

・地域商業・観光施設への回遊促進

・自治体とのデータ連携モデル確立

◼️長期成果（3年～）

・Jリーグ全体への波及モデル構築

・スポーツ×データによる持続可能な街づくり

・SDGs目標達成への貢献

今後のスケジュール

2025年8月から2026年2月までのインキュベーション期間中、いわきFCのホームゲーム6試合において継続的なデータ収集と分析を実施し、2026年2月下旬の成果発表会（DEMO DAY）にて最終成果を発表予定です。

株式会社YELLOW 代表取締役 大坂亮平

この度、スポーツ庁のSOIP事業に参画し、いわきFCの革新的な取り組みに貢献できることを大変光栄に思います。人流データ分析技術を活用した地域課題解決とスポーツ産業の発展に向けて、パートナー企業の皆様と連携しながら、持続可能な地域価値創造モデルの構築に取り組んでまいります。

株式会社YELLOW 会社概要

社名：株式会社YELLOW

共同代表 代表取締役：大坂 亮平

共同代表 代表取締役：岩渕 知弘

所在地：〒370-0825 群馬県高崎市白銀町9番地 白銀ビル3階

事業内容：研究シーズ開発



