次世代スマートインカム「ASMAX（アズマックス） S2」上陸！最大50名クラウド通話＋他社接続も可能なメッシュ搭載インカムがエントリー価格で新登場！

株式会社カスタムジャパン（本社：大阪市中央区、代表取締役：村井基輝）は、グローバルブランド「ASMAX（アズマックス）」より、新モデル「ASMAX S2」を2025年10月1日より日本市場にて販売開始いたします。当社はASMAXの日本正規輸入総代理店です。

空気抵抗を抑えた流線型のエアロデザイン採用したエントリーモデル「ASMAX S2」

■ 製品概要：「ASMAX S2」

「ASMAX S2」は、上位モデル「F1 Pro」で培った技術を継承しつつ、軽量・高性能・コストパフォーマンスを追求したモデルです。

特に ソロライダーや数名でのツーリングを中心に楽しむユーザーに最適で、音楽やナビを聞きながらのライディングや、2～8人規模の通話において高い実用性を発揮します。

通信性能：メッシュ通話対応（最大8人）

通信距離：約2km

防塵防水：IPX7準拠で雨天走行も安心。

重量：41gと軽量。ロック式マウントでヘルメットへの着脱が簡単。

バッテリー性能：インカム通話で約13時間、音楽再生で約16時間使用可能。10分充電で約3時間利用でき、約60分でフル充電が完了する急速充電対応。

高音質：40mmスピーカー＆音響チャンバー構造を採用し、ENCノイズキャンセルで風切り音やロードノイズを抑制。

オーディオマルチタスク機能：Bluetooth 5.4チップを2枚搭載。音楽を聴きながらのインカム通話、ナビ音声を聞きながらの会話、さらにFMラジオを聴きながら仲間と通話する、といった同時利用が可能。ツーリング先の地元ラジオを楽しみながら走るという、ASMAXならではの世界を実現します。

音声コマンド操作：ウェイクワード「はい、マックス！」と呼びかけるだけで音量調整・再生・ペアリングなどの操作が可能。ヘルメット着用中でも手探りでボタンを探す必要がなく、安全性と快適性が大幅に向上します。

クラウドトークモード：スマートフォンの通信を利用し、距離に制限なく最大50名まで同時通話が可能。北海道・沖縄・東京・大阪など遠く離れた場所にいるライダー同士でも、まるで同じ隊列で走っているかのように会話できます。スマホの電波が入っていれば、世界中どこからでも同時通話が可能です。

アプリ対応：専用アプリ「ASMAX WORLD」でファームウェアアップデートや設定のカスタマイズが可能。

発売開始：2025年10月1日

販売チャネル：全国のバイク販売店、バイク用品店、カスタムジャパン公式ECサイト(https://moto.customjapan.net/i/29159437)

価格：15,899円（税込）

注文はカスタムジャパン公式ECサイトからどうぞ。(https://moto.customjapan.net/i/29159437)

■ ASMAXブランドとカスタムジャパンについて

ASMAXは、次世代のスマートインカムブランドとして世界各国で急速に展開中です。最新のBluetooth技術、優れた音響設計、ユーザーフレンドリーなUIにより、ライディングコミュニケーションの新しい形を提案しています。

株式会社カスタムジャパンは、ASMAXの日本正規輸入総代理店として、製品の販売・サポートを一貫して提供。これまでに SHAD や TIMSUN など多数の海外ブランドを日本仕様に展開してきた実績を活かし、ASMAX製品も安心してご利用いただける体制を整えています。

会社名：株式会社カスタムジャパン

代表者：代表取締役 村井基輝

本社所在地：大阪府大阪市中央区日本橋2-9-16 日本橋センタービル6F

設立：2005年（2025年で創業20周年）

事業内容：バイク・自転車・自動車用品の企画、輸入、販売および卸売事業

TIMSUN 東京モーターサイクルショーブースSHAD 東京モーターサイクルショーブース39boyです。よろしくお願いいたします。カスタムジャパンは大阪万博に協力しています。万博内でのスタッフ移動モビリティとしてカスタムジャパンのeXs1TKGが活躍しています。

📩 本件に関するお問い合わせ先

株式会社カスタムジャパン 広報部（ASMAX事業部）

TEL：06-6634-1739

E-mail：info@customjapan.net

