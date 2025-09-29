PANDORA、SNS総フォロワー数160万人超の白瀬あかりが、VTuber「ゆらぎ」としてデビュー！本日よりYouTubeチャンネル配信開始！

株式会社PANDORA

VTuberソリューションを提供する株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博）は、SNS総フォロワー数160万人超を誇る人気演技クリエイター「白瀬あかり」が、VTuber「ゆらぎ」として活動を開始することを発表いたします。

新チャンネルは、本日2025年9月29日（月）21時より正式オープンいたします。

https://www.youtube.com/channel/UCoFcJVABOVsSzTuhOwe6Jqw

「あざトッカー」として数々の演技や表現で多くのファンを魅了してきた白瀬あかり。今回、新たな挑戦として誕生したVTuber「ゆらぎ」では、これまで以上に幅広い表現とコンテンツをお届けしていきます。

■ VTuber「ゆらぎ」活動の特徴- 週1回の定期配信毎週の配信では、視聴者が“次の更新を待ち望む”リズムを大切に。ASMR・シチュエーションボイス企画など、臨場感ある体験型コンテンツを中心に展開予定です。- 新たなキャラクターとしての表現「白瀬あかり」として活動してきた演技スキルを活かしつつ、VTuber「ゆらぎ」としては新たな一面を披露。かわいらしさ、妖艶さ、コミカルさなど、キャラクター性を柔軟に変化させることで、従来の枠にとらわれない“声と演技のエンターテインメント”を創り出します。■ コメント

白瀬あかり／ゆらぎ

「これまで応援してくださった皆さんに、新しい形で感謝を届けたいと思い、この挑戦を決めました。『ゆらぎ』として、今までにない私を楽しんでいただけたら嬉しいです！」

株式会社PANDORA 代表取締役 和泉義博

「PANDORAは“作ろう。世界中の誰かの居場所を。”をミッションに掲げています。今回の『ゆらぎ』デビューは、その理念を体現するプロジェクトの一つ。白瀬あかりさんが持つ表現力と、PANDORAのVTuberソリューションが融合することで、新しいエンターテインメントの可能性を切り拓いていきます。」

■ チャンネル概要- URL：https://www.youtube.com/@raisehashiawasedearimasuyouni- 初回配信日時：2025年9月29日（月）21:00～

■ 白瀬あかりプロフィール

元アイドルグループ「JAPANARIZM」のメンバーとして活動後、2021年より本格的にクリエイターとして活動を開始。

"あざトッカー"の愛称で親しまれ、TikTokで投稿する「あざとい」シチュエーション動画が人気となり、TikTokフォロワー約92万人、YouTube登録者約41万人、SNS総フォロワー160万人（2025年9月時点）を超える人気クリエイター。

美容系の国家資格を持ち、その知識を活かした美容コンテンツも配信。

2024年4月にはファースト写真集「妄惑」を発売するなど、多方面で活躍中。

SNSアカウント：

Instagram：https://www.instagram.com/______shirase_akari

TikTok：https://www.tiktok.com/@shiraseakari12

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCYYHd8GZtFsVlnhmfzG-HEw

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

PANDORAについて

株式会社PANDORAは「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ、孤独死や差別、コミュニティーカーストなどが社会問題とされる現代で、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」そんな事を、世界中の人が当たり前に言える社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業ではタレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合。AIをはじめとするテクノロジーを生かし従来マーケットの課題解決とXTuberの一般化を目指します。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

採用活動の強化に関して

事業の立ち上げにあわせ、採用を強化しております。

創業期から、日本を代表するIPを一緒に作って行く事を楽しめる方の応募をお待ちしております。

HP：https://pndr.jp/