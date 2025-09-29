Max Mara 2026年春夏コレクションに滝沢 眞規子をはじめオリヴィア・パレルモ、モード・アパトー、パス・ベガ、レオニー・ハンネをはじめとする豪華ゲストが来場

株式会社マックスマーラ ジャパン

9月25日（現地時間）に開催されたマックスマーラ2026年春夏コレクションに、モデルの滝沢 眞規子をはじめ、オリヴィア・パレルモ、モード・アパトー、パス・ベガ、レオニー・ハンネ、アンナ・デッロ・ルッソをはじめとする豪華なゲストが集結しました。

滝沢眞規子

オリヴィア・パレルモ

モード・アパトー

パス・ベガ

レオニー・ハンネ

アンナ・デッロ・ルッソ

本コレクションは、ロココ様式の優雅さと現代のミニマリズムが融合した、コントラストに満ちた美の探求。王冠のような装飾“コロナ”をあしらったトレンチコート、アカンサスの葉や鳥の羽を想起させる立体的なディテール、そして淡いパステルカラーが、幻想的でありながら現代的なリアリティを感じさせるスタイルを生み出しました。

