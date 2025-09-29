JAEJOONG（ジェジュン） Japan New Album 『Rhapsody』10月17日（金）発売決定 & 9月29日（月）より予約販売開始！

株式会社iNKODE JAPAN

JAEJOONG（ジェジュン）の待望のニューアルバム『Rhapsody』の発売が決定いたしました。


本日2025年9月29日（月）18:00より、各販売サイトにて予約受付を開始いたします。


また、アルバム発売を記念したスペシャルイベントの開催も決定。
対象商品をご予約・ご購入いただいたお客様には、先着で「発売記念イベント抽選応募用シリアルコード」ならびに各種限定特典をプレゼントいたします。



商品概要


タイトル：Rhapsody


発売日：2025年10月17日（金）より順次発売予定


発売元：iNKODE JAPAN


※発売日は変更となる場合がございます。



ニューアルバム『Rhapsody』（ラプソディ）は、理想の自分を探し求める過程で揺れ動く心情や想いを描き出した作品。
ファンの存在に支えられ、心が重なり合うことで生まれたハーモニーを「Rhapsody」というタイトルに託しました。


CD収録曲

- RE:FLECTION
- Rhapsody
- Miracle（Japanese Ver.）
- Last VoW（Japanese Ver.）
- To The Boy（Japanese Ver.）
- Glorious Day（Japanese Ver.）

商品形態

・初回限定盤A [CD] INKD-002A　\3,850（税込）


　歌詞ブックレット12P



(C)iNKODE JAPAN

・初回限定盤B [CD] INKD-002B　\3,850（税込）


　歌詞ブックレット12P



(C)iNKODE JAPAN

・通常盤 [CD] INKD-001　\2,750（税込）


　歌詞ブックレット8P



(C)iNKODE JAPAN

・JAEJOONG×MIHARA Edition [CD] INKD-004　\3,190（税込）


　歌詞ブックレット8P



(C)iNKODE JAPAN

・FC限定盤 [CD] INKD-003　\5,390（税込）


　歌詞ブックレット24P


　※JAEJOONG JAPAN OFFICIAL FANCLUB「JAEFANS」会員限定商品




(C)iNKODE JAPAN


特典

発売記念イベント抽選応募用シリアルコード


HMV店舗／HMV&BOOKS online／@Loppi限定フォトカード


4形態セット購入特典（フォトカードコンプリートセット）


※詳細は各販売サイト、特設ページにてご確認ください。



ご予約・ご購入


HMV店舗


HMV&BOOKS online


全国ローソン店内 @Loppi


FCサイト（FC限定盤のみ）


各販売ページのURL、Loppi商品番号、注意事項は公式HPおよび販売サイトにてご案内しております。
ご予約・ご購入はこちらから：️https://in-kode.jp/3974(https://in-kode.jp/3974/)




注意事項


・本商品は海外製造のため、外装や封入物に軽微な傷・擦れ等が見られる場合がございますが、再生に支障がない限り返品・交換はできません。


・特典は先着につき、なくなり次第終了いたします。


・決済・配送・返品等の詳細は各販売サイトの規定に従ってください。



HMVカスタマーサービスセンター


https://www.hmv.co.jp/members/contacthmv/