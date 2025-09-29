ERPC、Solana リーダースロット情報APIをリリース

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、新しい RPC サービス「リーダースロット情報API（getLeaderSlots API）」をリリースしました。ERPC の利用クレジット（APIトークン）を所持しているユーザーは、この API によりリーダースロットのスケジュール、バリデータの位置情報、参考用の ping 値を取得できます。これにより、Solana におけるリーダースロットの把握と戦略への活用が容易になります。

背景

Solana では、各スロットにはリーダーバリデータが割り当てられ、そのリーダーがトランザクションの取り込みとブロックの生成を担当します。最速で兆候を検知し、確実に取りにいくにはリーダースロットの把握が前提になります。加えて、バリデータの物理的な位置や自分の環境からの ping 値を理解しておくことで、送信戦略やリソース配分をより合理的に設計できます。

しかし、これらの情報を自力で整備するには、毎エポック 432,000 スロット相当の更新、全バリデータへの継続的な ping 計測、結果の永続化と集計など、高度なデータ基盤が必要です。個別に構築するのは困難であり、理論上の重要性が理解されていても実務に取り込めない状況が続いていました。

こうした要望が多数寄せられた結果、今回の新 API 提供に至りました。

API利用例

リーダースロット情報API（getLeaderSlots API）は、普段の Solana RPC と同じ形式で利用できます。

レスポンスには、対象スロットのリーダー情報に加え、バリデータの位置や参考用の ping 値（SWQoS エンドポイントの利用が可能なフランクフルト拠点からの計測値）などが含まれます。

戦略的な活用

一般に、参照地点からの ping が 100ms を超える場合、そのリーダーへの直接的なアプローチは効率が低下します。大陸をまたぐ通信は 100ms を超えがちで、例えばフランクフルト拠点から NY リージョンのリーダーに接続するよりも、NY 拠点の資源を活用した方が検知・送信ともに有利です。

さらに、リーダースロットは世界中で交代します。FRA から NY に切り替わる場面では、両リージョンに拠点を持っていれば、途切れなくデータを取得でき、検知や送信の遅れを最小化できます。リーダースロット情報は、このようなマルチリージョン構成を設計する上での基盤として活用できます。

ご利用について

リーダースロット情報API（getLeaderSlots API）はすでにご利用いただけます。ERPC の利用クレジット（APIトークン）をお持ちであれば、Solana RPC と同様の要領で呼び出せます。Validators DAO 公式 Discord よりぜひご活用ください。今後はドキュメントの充実も進めてまいります。

ERPC、Validators DAOが解決する課題

- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR- RPC 環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

私達は、オープンソース開発を支援する Solana NFT カードゲームプロジェクト Epics DAO の開発過程で、高品質かつ高速な Solana 開発環境が容易に手に入らないという課題に直面しました。そこで独自のプラットフォームを構築し、その知見を基盤として ERPC や SLV を提供しています。

金融分野のアプリケーションは特にミッションクリティカルであり、遅延やエラーは直接ユーザー体験に響きます。分散したバリデータや Web3 特有の仕組みが重なり合う Solana 開発では全体像の把握が難しく、多くのプロジェクトが遅延や不安定さに悩まされてきました。

私達は必要とされる高性能な開発基盤を提供し、Solana エコシステム全体の開発体験向上とユーザー体験向上に貢献していきます。ERPC も SLV も、その一環として位置付けています。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR