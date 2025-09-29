皆川伸一郎 特別コレクション展『蒐集癖』　10月3日（金）よりcalif art galleryにて開催

株式会社ビーズインターナショナル

B’s International（ビーズインターナショナル）創業者 皆川伸一郎（みながわ しんいちろう）による特別コレクション展『蒐集癖（しゅうしゅうへき）』を、当社が運営するギャラリースペース「calif art gallery（カリフアートギャラリー）」にて2025年10月3日（金）より開催いたします。

皆川伸一郎より 開催にむけて

1986年、初めて一人でアメリカを旅しました。あの時に「日本とアメリカを行き来しながら仕事をしよう」と心に決めたのを、今も鮮明に覚えています。

その思いの延長で、88年にはワーキングホリデーでカナダ・バンクーバーに滞在し、帰国した翌年にB’s Internationalを立ち上げました。気づけば39年近くの時が経ちました。会社は多くの人に支えられて大きく育ち、私は今、会長職という立場で経営から少し距離を置きながら日々を過ごしています。

私には夜遊びの習慣もなければ、贅沢な趣味もありません。ただひとつ、昔から変わらないのが「気になるモノをとことん探して集める」という癖。フリーマーケットやオークションで出会ったアイテムたちは、気がつけば自宅を埋め尽くすほどになりました。

これまで蒐集してきたものは、60~70年代の企業ノベルティ、60～80年代のオリンピックグッズ、80~00年代のワールドカップの関連アイテム、Buddy Lee人形、アディダスのヴィンテージスニーカーやノベルティ、70年代のスヌーピーやディズニーキャラクター。ネイティブアメリカンのシルバージュエリーやラグ、ペンドルトンのブランケット、日本の襤褸（ぼろ）、そして近年は現代アート。ジャンルも時代もバラバラですが、「面白い」「欲しい」と思った気持ちの集積です。

出張でロサンゼルスに行けば、仕事が終わってもすぐには帰らず、日曜日に開かれるROSE BOWLやLONG BEACHのフリーマーケットで宝探しをして、月曜の便で帰国するのがいつものパターンでした。そこで見つけたものも数え切れません。

昨年、60歳を迎えました。終活というわけではありませんが、自分が惚れ込んで集めてきた品々を次の持ち主へ託す時期だと思うようになりました。

この展覧会は、そのための場所です。私のコレクションが、誰かの新しい喜びになり、また次の世代へと受け継がれていくことを願っています。

初日10月3日は終日会場におります。

また、10月4日・5日には会場から徒歩5分の自宅で「ガレージセール型のコレクションセール」も開催します。詳細は会場にて配布するフライヤーをご覧ください。

展覧会 概要

展覧会名：蒐集癖

会期：2025年10月3日（金）～14日（火）11:00～20:00

会場：calif art gallery

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-29-6 1F（ GoogleMaps(https://share.google/OXp61iZsSjQ7b8avY) ）

入場料：無料

プロフィール

皆川伸一郎（みながわ しんいちろう）

1964年、新潟県生まれ。東京都在住。

B’s INTERNATIONAL 創業者。

CROSS COLOURS や Karl Kani といった海外ブランドの日本総代理店を皮切りに、XLARGEやX-girlといったブランドの日本総代理店も務め、さらにはそれらのブランドを買収し、世界展開を押し進める。空山基、D*Face、ERIC HAZEなど、アート界の重鎮たちとの親交も深く、ファッションとアートの垣根を越えたコラボレーションを多数生み出している。

コレクションセールイベント情報

蒐集癖とあわせてご覧いただくと皆川のコレクションの世界感をよりお楽しみいただけます。ぜひご注目ください。

・9月25日～28日 ≪あんとき≫マーケット：ウェブメディアMIMIC内でコレクションTシャツのオークションを開催

MIMICにて皆川伸一郎ロングインタビュー公開中：https://mimimimimimimimimi.com/minagawasan/

・10月4日～5日 ガレージセール：ヴィンテージ・ラルフローレン、スニーカー、レギュラー古着、アンティーク小物からジャンク雑貨まで多様なアイテムを展示販売

会場：目黒区青葉台1-11-16

・11月1日～2日 Inspiration Tokyo：ヴィンテージファッションイベントで、30年来のヴィンテージコレクションの熊ジャン、ラングリッツのライダース、日本製ハワイアンシャツ、米国製スエットシャツ・デニム・チマヨベストなどを展示販売

Inspiration Tokyo：https://inspirationla.com/

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年8月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業