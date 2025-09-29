「日本ゲーム大賞2025」の年間作品部門にて『モンスターハンターワイルズ』が「優秀賞」を受賞！　フューチャー部門では、過去最多の4作品が選出！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会が主催する「日本ゲーム大賞2025」の年間作品部門において、『モンスターハンターワイルズ』が「優秀賞」を受賞したことをお知らせいたします。また、フューチャー部門では当社として過去最多となる4作品が選出されました。

年間作品部門は、2024年4月1日(月)から2025年5月31日(土)までの期間に日本国内で発売された作品を対象に選考が行われ、9月23日(火・祝)に受賞作品が発表されました。また、フューチャー部門は、「東京ゲームショウ2025」にて発表・展示された未発売作品を対象としており、今後の展開が期待されるタイトルとして同イベント内で発表されました。両部門ともユーザーによる投票、および選考委員会による審査を経て決定されました。

年間作品部門で「優秀賞」を受賞した『モンスターハンターワイルズ』は、刻一刻と変化していく大自然の中で、巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイの実装により、異なる環境でゲームを楽しむプレイヤー同士がリアルタイムで協力できる体験を提供しています。さらに、自社開発エンジン「RE ENGINE」で実現した美麗な映像表現など、プレイヤーの没入感を追求したことにより、多くのユーザーの皆様、および選考委員会から高い評価をいただきました。

さらに、フューチャー部門では、『バイオハザード レクイエム』（2026年2月27日(金)発売予定）、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（2026年3月13日(金)発売予定）、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（2026年発売予定）、『プラグマタ』（2026年発売予定）の4作品が選出されました。これらのタイトルは、東京ゲームショウ会場にて実施した試遊において多くのご来場者をはじめ、ユーザーの皆様から注目を集めました。

当社はこれからも、卓越したゲーム開発力を遺憾なく発揮し、オリジナリティ溢れるゲームタイトルを創造し続け、ユーザーの皆様のご期待に応えてまいります。

【受賞一覧】

●年間作品部門

優秀賞：モンスターハンターワイルズ

■対応機種：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■好評発売中【2025年2月28日(金)発売】

※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。

■公式サイト： https://www.monsterhunter.com/wilds/

■公式X：https://x.com/MH_Wilds

●フューチャー部門

受賞：バイオハザード レクイエム

■対応機種：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■発売予定日：2026年2月27日(金)

■ジャンル：サバイバルホラー

■CEROレーティング：審査予定

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem

■ゲーム公式X：https://x.com/bio_official

■ブランド公式X：https://x.com/REBHPortal/

受賞：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

■対応機種：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■発売予定日：2026年3月13日(金)

■プレイ人数：1人

■ジャンル：RPG

■CEROレーティング：審査予定

■公式サイト： https://www.monsterhunter.com/stories3/

■公式X：https://x.com/mhst_official

受賞：流星のロックマン パーフェクトコレクション

■対応機種：Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam

■発売予定日：2026年

■プレイ人数：1人(オンライン：2人)

■ジャンル：ブラザーアクションRPG

■CEROレーティング：審査予定

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/

■公式X：https://x.com/ROCKMAN_UNITY

受賞：プラグマタ

■対応機種：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

■発売予定日：2026年

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■CEROレーティング：審査予定

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/

■公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP

(C)CAPCOM