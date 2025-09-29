LiG STAR. 新レーベル「LiG STAR.Studio」第一弾企画

株式会社LiG STAR.

株式会社LiG STAR.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：夏川登志郎、以下「LiG STAR.」）は、新レーベル「LiG STAR.Studio（リグスター・スタジオ）」を始動し、その第一弾作品として青春恋愛ドラマ『教室のひそ恋』を2025年9月下旬より配信開始いたします。本企画は、東放学園映画アニメCG専門学校との産学連携による共同制作として展開し、次世代を担うクリエイター育成と、新たな映像体験の創出を目指します。





⸻





東放学園×LiG STAR. コラボレーションについて

東放学園とLiG STAR.は、縦型ショートドラマの制作を通じて次世代エンターテインメントを共創いたします。学生はプロの制作現場さながらの環境で作品づくりに参加し、実践を通じてスキルを磨くことが可能です。

・ 東放学園：放送・映画・音楽・俳優など幅広い分野で実践教育を展開し、多くの人材をエンターテインメント業界に輩出する専門学校4校を運営する学校法人です。

・ LiG STAR.：SNS時代に最適化した縦型クリエイティブを強みとする企業。新レーベル「LiG STAR.Studio」を立ち上げ、ショートドラマを中心にコンテンツ制作を拡充中。





両者の強みを掛け合わせることで、学生には成長の機会を、業界には新しい人材育成モデルを、そして視聴者には新しい映像体験を提供します。





⸻





作品概要：青春恋愛ドラマ『教室のひそ恋』

本作は、誰もが共感できる“片想い”をテーマに描いた等身大の青春ラブストーリーです。友情と恋心の狭間で揺れる10代の感情を、胸がギュッと締め付けられるようなリアルさで表現しています。

・ タイトル：教室のひそ恋

・ 配信開始：2025年9月下旬予定

・ 配信媒体：TikTokショートドラマ（公式アカウントにて配信予定）

・ 話数：全6話

・ ジャンル：青春恋愛／共感ドラマ





⸻





キャスト紹介

・ リナ役：加藤愛梨

Miss Chuo 2022グランプリ。モデル・グラビア・女優としてマルチに活躍し、SNSフォロワーは25万人超。誰からも愛されるヒロイン「リナ」を等身大で演じる。

TikTok：@l_ovepear

Instagram：@airi_kato_official

X:@l_ovepear



・ ミカ役：七瀬玲

元アイドル。舞台やYouTubeなどで活動中。アニメ好きで韓国語も堪能な一面を持ち、友情と恋心に揺れる「ミカ」をリアルに表現。

TikTok：@rechan817

Instagram：@rei_nanase817

X:@rei_nanase817

・ タクミ役：一輝

役への深いアプローチが評価される若手俳優。本作では物語のキーパーソンとなる転校生「タクミ」を繊細に演じる。

TikTok：@ikki_yade

nstagram ：＠ikki_yade

・ カズキ役：大島朋幸

TikTokで人気急上昇中のニューフェイス。演技初挑戦ながら、真っすぐな想いを抱く「カズキ」に全力で挑む。

TikTok：@tom10031999

Instagram：@tomxx1003

⸻





制作体制

・ 総合企画：浅沼直也（東放学園）、夏川登志郎（LiG STAR.）

・ 監督：平田夕希子（東放学園）

・ プロデューサー／ディレクター：日高成樹(LiG STAR.)

・ アシスタントプロデューサー：江藤萌(LiG STAR.)





⸻





監督メッセージ（平田夕希子）

「“映える”だけでなく、“共感できるリアル”にこだわりました。リナの笑顔に救われたり、ミカの強がりに共感したり、タクミの言葉に胸が高鳴ったり──誰かの恋が、きっとあなたの恋になる。そんな作品を目指しています。」





⸻





会社概要

・ 会社名：株式会社LiG STAR.

・ 所在地：東京都渋谷区

・ 代表者：代表取締役 夏川登志郎

・ 事業内容：広告事業、コンテンツ制作事業、インフルエンサーマーケティング事業

・ URL：https://ligstar.co.jp/(https://ligstar.co.jp/)





⸻





本件に関するお問い合わせ先





株式会社LiG STAR.

広報部（担当：矢野）

E-mail：main@ligstar.co.jp