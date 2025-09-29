『天元突破グレンラガン』より、TRIGGER 安部 葵氏描き下ろしイラストの「ヨーコ＆ヨーコMタンク」を立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より「『天元突破グレンラガン』 ヨーコ＆ヨーコMタンク 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●『天元突破グレンラガン』 ヨーコ＆ヨーコMタンク 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191312&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■『天元突破グレンラガン』 ヨーコ＆ヨーコMタンク 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：39,600円(税込)
□発売日：2025年12月予定
□ブランド：PROOF
【サイズ】全高：約250mm
【素材】PVC(非フタル酸)・ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：株式会社ロッコン
彩色：アンドウケンジ×ピンポイント
『天元突破グレンラガン』より「ヨーコ＆ヨーコMタンク」がスケールフィギュアとなって登場！
TRIGGER 安部 葵氏描き下ろしイラスト「ヨーコ＆ヨーコMタンク」を立体化いたしました。
「ヨーコMタンク」からライフルを構える「ヨーコ」を躍動感あふれる造形美にこだわり表現いたしました。
柔らかなボディラインやガンマンらしい真剣で鋭い表情など、造形・彩色ともに見どころ満載です。
エネルギッシュな迫力を感じる「ヨーコ＆ヨーコMタンク」をぜひお手元にお迎えください！
※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
【今回ご紹介した製品を含む、『天元突破グレンラガン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=73&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」
【店舗情報】
