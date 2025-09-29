『天元突破グレンラガン』より、TRIGGER 安部 葵氏描き下ろしイラストの「ヨーコ＆ヨーコMタンク」を立体化。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PROOF」より「『天元突破グレンラガン』 ヨーコ＆ヨーコMタンク 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。



●『天元突破グレンラガン』 ヨーコ＆ヨーコMタンク 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191312&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■『天元突破グレンラガン』 ヨーコ＆ヨーコMタンク 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：39,600円(税込)


□発売日：2025年12月予定


□ブランド：PROOF


【サイズ】全高：約250mm


【素材】PVC(非フタル酸)・ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：株式会社ロッコン


彩色：アンドウケンジ×ピンポイント


























『天元突破グレンラガン』より「ヨーコ＆ヨーコMタンク」がスケールフィギュアとなって登場！


TRIGGER 安部 葵氏描き下ろしイラスト「ヨーコ＆ヨーコMタンク」を立体化いたしました。


「ヨーコMタンク」からライフルを構える「ヨーコ」を躍動感あふれる造形美にこだわり表現いたしました。


柔らかなボディラインやガンマンらしい真剣で鋭い表情など、造形・彩色ともに見どころ満載です。


エネルギッシュな迫力を感じる「ヨーコ＆ヨーコMタンク」をぜひお手元にお迎えください！



※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●『天元突破グレンラガン』 ヨーコ＆ヨーコMタンク 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191312&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『天元突破グレンラガン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=73&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」



【店舗情報】


