株式会社たなべの匠味

2025年9月吉日

島根県雲南市のふるさと納税返礼品に「奥出雲 NAORAI」が初登場

～ 年間出荷頭数200頭の“幻の黒毛和牛” 奥出雲和牛を、自分へのご褒美にも、大切な方への贈り物にも ～

〈写真〉ふるさと納税返礼品「玉雲 ローストビーフ サーロイン550g（ブロック）×1 八雲塩セット」-自分へのご褒美にも、贈答にも最適

株式会社たなべの匠味（本社：東京都港区／本店：島根県雲南市／代表取締役社長：大橋和代）は、高級ギフトブランド「奥出雲 NAORAI（なおらい）」の商品が、このたび島根県雲南市のふるさと納税返礼品として初めて採用されたことをお知らせいたします。第一弾として登場するのは、ブランドの象徴的な逸品である「奥出雲 NAORAI 玉雲 ローストビーフ サーロイン550g（ブロック）×1個 八雲塩セット」（寄付金額167,000円 送料無料） をはじめとする「奥出雲 NAORAI（なおらい）」の看板商品である奥出雲和牛のローストビーフに関連する商品などです。熨斗／ギフト包装対応、法人名入れ可です。

ふるさと納税ページ（楽天 「奥出雲 NAORAI 玉雲 ローストビーフ サーロイン550g（ブロック）×1個 八雲塩セット」寄付金額167,000円 送料無料）

https://item.rakuten.co.jp/f322091-unnan/aibd004/

ふるさと納税ページ（ふるさとチョイス 「奥出雲 NAORAI 玉雲 ローストビーフ サーロイン550g（ブロック）×1個 八雲塩セット」寄付金額167,000円 送料無料）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6683139(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6683139)

ふるさと納税ページ（ふるなび 「奥出雲 NAORAI 玉雲 ローストビーフ サーロイン550g（ブロック）×1個 八雲塩セット」寄付金額167,000円 送料無料）

https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1656993

■ 奥出雲和牛 ― 年間200頭の幻の黒毛和牛

奥出雲和牛は、中国山地の豊かな自然に抱かれた奥出雲で、手間ひまかけて育てられる年間出荷頭数わずか200頭ほどの希少な黒毛和牛です。

やわらかな肉質ときめ細やかなサシ、そして口の中でとろけるような上品な旨みは、まさに“ご褒美の味”。

その品質は全国的にも高く評価され、2022年開催の 全国和牛能力共進会（和牛オリンピック） にて花形「第6区肉牛の部」での入賞に加え、「脂肪の質特別賞」を受賞するなど、2冠を達成しました。島根県が誇るブランド和牛として、確かな実績を誇ります。

〈写真〉奥出雲の自然に育まれる年間200頭限定の幻の黒毛和牛「奥出雲和牛」

■ 奥出雲 NAORAI 玉雲 ローストビーフサーロイン550g（ブロック）×1個 八雲塩セット

この奥出雲和牛のサーロインを贅沢に使用し、匠の技でじっくり仕上げたのが「玉雲 ローストビーフ」。

口に広がる濃厚な旨みとしっとりとした肉質を、出雲八雲の名水で仕立てた「八雲塩」とともにご堪能いただけます。

特別な日の食卓はもちろん、自分へのご褒美や、大切な方への贈答品にも最適です。熨斗にも対応しています。

〈写真〉奥出雲和牛のローストビーフ サーロインの断面。きめ細かなサシが約束する、とろける旨み

〈写真〉熨斗に対応し、特別な日の贈り物にも最適なローストビーフギフト<写真>ブランドを象徴する「ご縁しめ縄飾り」が同梱されています。

その他の奥出雲 NAORAI ラインナップ（雲南市ふるさと納税返礼品）

八重霞＜縁＞ 奥出雲和牛のローストビーフ サーロイン200g（スライス2枚）＆八雲塩 寄付金額67,000円 送料無料

紫雲＜縁＞ 奥出雲和牛のローストビーフ サーロイン150g（ブロック）＆八雲塩 寄付金額44,000円 送料無料

紫雲＜結＞ 奥出雲和牛のローストビーフ サーロイン300g（150ｇブロック2個）＆八雲塩 寄付金額84,000円 送料無料

雲がさね＜結＞ ローストビーフ2種セット（モモ250ｇブロック＆サーロイン100ｇスライス＊２個）＆八雲塩 寄付金額110,000円 送料無料

八重霞＜結＞ 奥出雲和牛のローストビーフ サーロイン400g（スライス4枚）＆八雲塩 寄付金額127,000円 送料無料

白雲 奥出雲和牛のローストビーフ モモ250g（ブロック）＆八雲塩 寄付金額50,000円 送料無料

雲がさね<寿> ローストビーフ2種セット（モモ250ｇブロック＆サーロイン150ｇブロック＊２個）＆八雲塩 寄付金額127,000円 送料無料

桂＜縁＞ 奥出雲和牛のハンバーグ×４ 寄付金額30,000円 送料無料

桂＜結＞奥出雲和牛のハンバーグ×６ 寄付金額44,000円 送料無料

万福 出雲ぜんざい4個セット 寄付金額17,000円 送料無料

〈写真〉雲がさね<寿> ローストビーフ2種セット（モモ250ｇブロック＆サーロイン150ｇブロック＊２個）＆八雲塩（寄付金額127,000円 送料無料）。このほかにもハンバーグや出雲ぜんざいなど多彩なラインナップをご用意

■ 奥出雲NAORAI おまとめリンク

ブランド全体の商品をご覧いただけるページもご用意しています。

・ふるなび：[奥出雲 NAORAI 商品一覧](https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=AIBD)

・ふるさとチョイス：[奥出雲 NAORAI 商品一覧](https://www.furusato-tax.jp/search?display_company_name_row1=%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%B9%E3%81%AE%E5%8C%A0%E5%91%B3&is_target_companies=1&disabled_category_top=1&q=AIBD&kw=1&city_code%5B%5D=32209&sst=B(https://www.furusato-tax.jp/search?display_company_name_row1=%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%81%B9%E3%81%AE%E5%8C%A0%E5%91%B3&is_target_companies=1&disabled_category_top=1&q=AIBD&kw=1&city_code%5B%5D=32209&sst=B))

・楽天：[奥出雲 NAORAI 商品一覧](https://search.rakuten.co.jp/search/mall/AIBD/?sf=1&sid=363340(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/AIBD/?sf=1&sid=363340))

■ ポイント付与について

ふるさと納税のポイント付与は、明日（9月30日）までです。※ポイント付与条件・倍率は各モールの規約に準拠します。

■運営会社について

「奥出雲 NAORAI」を運営する株式会社たなべの匠味は、本ブランド立ち上げのために2025年4月に新設されました。

母体となる田部グループは、島根県で約560年にわたり続く歴史ある企業であり、日本の製鉄業の礎を築いた“たたら製鉄”にルーツを持ちます。

その伝統を受け継ぎながら、新たなかたちで奥出雲の食文化とご縁の精神を未来へと紡いでまいります。

※田部グループの詳細は公式サイト（https://www.tanabeco.com）をご覧ください。

【会社概要】

会社名：株式会社たなべの匠味

本社：東京都港区赤坂8-5-40 ペガサス青山440

本店：島根県雲南市吉田町吉田2407

代表取締役会長：田部 長右衛門

代表取締役社長：大橋 和代

HP:https://tanabenotakumi.com/(https://tanabenotakumi.com/)

オンラインショップ：https://okuizumo-naorai.jp(https://okuizumo-naorai.jp)



【公式SNS】

◆Instagram：https://www.instagram.com/okuizumo_naorai/

◆Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573856323217&locale=ja_JP(https://www.facebook.com/profile.php?id=61573856323217&locale=ja_JP)

◆X（旧Twitter）：https://x.com/okuizumo_naorai(https://x.com/okuizumo_naorai)

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当：白石

MAIL：info@tanabenotakumi.com

TEL：03-5413-4277（平日10時～18時）