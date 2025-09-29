SoVa、「freee AI BPOパートナー」に参画！freeeとの連携でAI会計事務所開発を強化

株式会社SoVa

テクノロジーと専門家を掛け合わせた新しい形の会計事務所「SoVa」を運営する株式会社SoVa（本社：東京都千代田区、代表取締役：山本健太郎、以下「SoVa」）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）の新たな協業モデル「freee AI BPOパートナー制度」のパートナーとして参画いたしましたのでお知らせいたします。

◆SoVaが参画した背景・目的

SoVaは、これまで多数の税理士・社労士をはじめとする専門家の知見を、属人化することなく仕組みとして組み込み、AIを活用したBPOモデルを展開することで、高度な効率化と標準化を実現してきました。

サービス開発当初からAIを活用してきたSoVaのBPOモデルは、freeeの各種サービスと連携して構築されています。freeeとの多様なAPI連携により、今後より一層、高品質な会計サービスの提供や生産性向上ができるものと確信しております。

本提携を機に、SoVaは、人材不足や生産性向上に課題を抱える会計事務所様向けのBPO事業にも本格的に参入します。SoVaの専門性と実務力を強みに、freee認定アドバイザーの業務における自動化・効率化を徹底的に追求することで、今後も「煩雑な業務からの解放」をさらに加速させ、両社でスモールビジネスの未来を創造してまいります。

◆「freee AI BPOパートナー制度」とは

「freee AI BPOパートナー制度」では、AI BPOサービスの創出とスモールビジネスへの普及を目指し、AIがfreee会計を駆使することを想定した機能の開発と、継続的にAIで会計業務を効率化するAI BPOパートナーとしての機能改善を目指す、フリー株式会社の取り組みです。

【freee AI BPOパートナー制度の主な内容】

・freee AI BPOパートナーとの協働によるプロダクトアップデート

・freee AI BPOパートナーに限定したAPIや機能・アカウントの提供

・freee会計をより活用いただくためのコンサルティング

・AI BPOサービスの活用を検討するfreee認定アドバイザーのご紹介

◆フリー株式会社について

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

ホームページ：https://corp.freee.co.jp/

◆「会計事務所SoVa」とは

「会計事務所SoVa」は、月額29,800円～で、役所手続きの代行から記帳代行・給与計算、経営者へのアドバイスまでをワンストップで提供する、新しいかたちの会計事務所です。

テクノロジーと専門家の力をかけ合わせているSoVaだからこそできる "クオリティ" と "価格設定" を実現しています。

・特徴1：税務、労務、登記の幅広い分野に対応しているため、SoVaひとつで税理士、社労士、司法書士の代わりに！

・特徴2：相談したいことがあるときは、Slackでいつでも気軽に訊ける！

・特徴3：財務・人事情報をもとに、自社にあった経営アドバイスを受け取れる！

サービスは、実務経験を積んだ公認会計士・税理士等の専門家が開発・監修しているため、常にアップデートされた正確な情報をお届けします。

サービスの詳しい内容や料金プランはこちら(https://lp.virtual-sova.io/?utm_source=pr&utm_medium=paid&utm_campaign=20250929)からご確認いただけます。

◆株式会社SoVa概要

株式会社SoVaは「専門知識のアクセシビリティを高め、安心して挑戦できる社会をつくる。」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザインの力を融合させ、税務・労務・経理・登記などのバックオフィス関連サービスを開発しております。

バックオフィス業務に関する専門的な知見をテクノロジーの力を用いて体系化、そしてデザインの力と掛け合わせることで、バックオフィス業務を分かりやすく、馴染みやすいものにしていくことを目指します。

本社所在地 ：東京都千代田区神田紺屋町15 グランファースト神田紺屋町2階

設立 ：2019年9月

代表者 ：代表取締役 山本 健太郎

問い合わせ先 ：info@sovagroup.jp

URL ：https://www.sovagroup.jp/