【40％OFF】RORRY巻き取り式lightning用とUSB-Cケーブル・PD30W・10000mAh大容量5in1モバイルバッテリー「H1」、ピンク＆スターライト限定セール

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

女性に寄り添う、スタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ローリー） は、巻取り式ビルトインケーブルを搭載した多機能モバイルバッテリー「H1」より、人気の ピンク(https://amzn.to/4pMNhkq)・スターライト(https://amzn.to/4pL5eQ9) を対象にした特別キャンペーンを実施いたします。

2025年9月29日（月）17:00から10月3日（金）23:59まで、通常価格6,999円（税込）のところを 40％OFFの4,199円（税込） にてご提供いたします。さらに、ブラック・ホワイトについても特別価格5,099円（税込）で販売いたします。

■キャンペーン概要

対象カラー：ピンク(https://amzn.to/4pMNhkq)／スターライト(https://amzn.to/4pL5eQ9)

通常価格：6,999円（税込）

キャンペーン価格：4,199円（税込）［40％OFF］

割引コード：RORRYH140(https://amzn.to/4pMNhkq)

実施期間：2025年9月29日（月）17:00 ～ 10月3日（金）23:59

その他カラー（ブラック(https://amzn.to/4gRsBDU)／ホワイト(https://amzn.to/3IJOGY9)）は、特別価格 5,099円（税込） にて販売。

販売リンク：https://amzn.to/4pMNhkq

■製品特長

本製品は、旅行や出張など外出先での使用を想定した、多機能かつコンパクトなモバイルバッテリーです。

ケーブル内蔵設計：巻取り式LightningおよびUSB-Cケーブルを搭載し、ケーブルを持ち歩く必要がありません。

Apple Watch対応：専用充電部分を備え、スマートフォンと同時にApple Watchの充電も可能。

PD30W急速充電：スマートフォンやタブレットを短時間で効率的に充電できます。

同時充電最大5台：家族や友人とシェア可能な多機能設計。

コンパクトサイズ：手のひらサイズで持ち運びやすく、10000mAhながら機内持ち込みにも対応。

パススルー機能：本体を充電しながらデバイスも同時充電できる便利機能。

安全認証取得：PSE認証済みで安心してご利用いただけます。

便利さとデザイン性を兼ね備えたRORRYの多機能モバイルバッテリーを、この機会にぜひお試しください。

詳細・ご購入 :https://amzn.to/4pMNhkq

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com