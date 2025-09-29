株式会社metamoon、TSP(TikTok Shop Partner)として三冠王を獲得！

株式会社metamoon

株式会社metamoon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星川安奈、以下metamoon）はTSPとして、TikTok Shopリリースより僅か2ヵ月で、日本国内提携ブランド数・ショート動画配信本数・契約店舗の総GMV（流通取引総額）においてすべて第一位を獲得したことをお知らせいたします。

■ TSP三冠王の獲得した背景

metamoonは、TikTok Shopが日本市場に本格参入した6月より、いち早くTSPとして認定され、僅か2ヵ月で連携サービス総数が505件に達し、多数のブランド様のTikTok Shopの立ち上げから運用までを支援してまいりました。

metamoonがNo.1を獲得できた要因は、以下の点が挙げられます。

1. 日本EC市場への深い理解:

TikTokグローバル、Amazonグローバル・Rakuten・Yahoo Shoppingなど、ITとEC両方の経験を10年以上持ち、日本ローカルチームの立ち上げ人数が多く、日本のトレンドや消費者の嗜好を熟知した上で、最適な商品選定、コンテンツ企画、クリエイティブ制作を実施。

2. データに基づいた緻密な戦略:

TikTokの「ディスカバリーEコマース」で長年にわたり豊富な経験及びナレッジを取得し、アルゴリズムを解析し、効果的な広告配信やインフルエンサーマーケティングを最適化。

3. TikTok Shopプレスリリースにも開示された初期パートナー:

公式TSPとして、クライアントにオフィシャルとの連絡窓口を作り、常に最新情報を共有・キャンペーンなどの優遇措置を申請または活用し、異議申告なども迅速に対応可能。

4. 幅広い業界への対応力:

デジタル、IPグッズ、日用雑貨、アパレル、コスメ/ビューティーなど、多岐にわたる業界のブランド様の支援実績。

5. 物流及びカスタマーサポートも完備：

Shopify、Amazon、MakeshopなどECシステムの導入をワンストップで

実現可能。物流からカスタマサポート、各種収支統計などのIT能力までも完備。

■ metamoonの強み

無料かつスピーディーなサービス提供

初月無料コンサルティング・サポートの上、広告運用ディスカウントも特別に提供。更に、20分でショップ開設や1日以内に商品登録完了などスピーディーに対応可能。

TikTok Shop運用における圧倒的なノウハウ:

TikTokライブコマース、広告運用、顧客対応等、TikTok Shopに関するあらゆる業務をワンストップで提供。

実績に基づいた確かな成果:

支援ブランド様の売上向上、フォロワー数増加、エンゲージメント率向上などに貢献。

多岐にわたるクリエイターネットワーク:

metamoonはTikTokの公式TAP(TikTok Affiliate Partner)としても稼働、多様なジャンルのインフルエンサーを抱えた上、多数なメインMCNとTikTok Shopを特化したインフルエンサー・ライバーを共同育成し、6,000人以上のクリエイターと提携しており、ブランドイメージに合った最適なキャスティングを実現。アフィリエイト連携にも強力なリソースを提供。

データドリブンな運用:

月ごとに詳細なデータ分析に基づき、PDCAサイクルを高速回転させ、継続的な改善を実施。

■ 今後の展望

metamoonは、今回三冠王の獲得を機に、さらに多くのブランド様のTikTok Shop参入を支援し、日本市場におけるTikTok Shopの成長に貢献してまいります。

具体的には、以下の施策を強化していく予定です。

ライブコマースの強化

インフルエンサーマーケティングの高度化

データ分析基盤の強化

人材育成の強化

海外ブランドの日本市場参入支援

日本ブランドの海外市場展開支援（小紅書/REDやTaobaoなど）

■ 株式会社metamoon 代表取締役 星川安奈のコメント

「この度、TSPとして三冠王を獲得できたことを大変光栄に思います。これは、metamoonをご支援くださったブランド様、そしてmetamoonのメンバー一人ひとりの努力の賜物であると確信しております。今後も、TikTok Shopの可能性を最大限に引き出し、より多くのブランド様の成長に貢献できるよう、邁進してまいります。」

【株式会社metamoon 会社概要】

会 社 名 : 株式会社metamoon

代 表 者 : 星川安奈

事業内容 :

オンラインストア（TikTok Shop、楽天、Amazon、小紅書/REDやTaobaoなど）・SNSアカウントの構築、運営代行および管理業務

商品登録・動画制作・マーケティング支援・ライブコマース配信代行および販売促進業務

ブランディング戦略及びコンサルティング業務

物流管理および国内外配送手配、通関手続きサポート

