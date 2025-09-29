動作速度の大幅向上、アートメッシュ編集機能ほか／Live2D公式VTuber用アプリ「nizima LIVE」がアップデート！

株式会社Live2D

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」の開発およびイラスト/Live2Dモデルのマーケット「nizima(にじま)」やトラッキングアプリ「nizima LIVE(にじま らいぶ)」の開発・販売・運営を行う株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年9月29日、新機能を追加したnizima LIVE 2.4 をリリースします。

nizima LIVE 2.4機能のご紹介

nizima LIVE 2.4 アップデートnizima LIVE 2.4 アップデート内容★動作速度の大幅向上動作速度の大幅向上

アプリの内部表示システムを全面的に見直し、これまで以上に軽快な操作感を実現しました。

■ 主な改善点

- モデルの読み込みがより速くなり、アプリの起動時間も短縮- CPU使用率とメモリ消費量の削減- fpsの向上により、より滑らかな表示を実現- モデル表示時のマスク品質を改善- - ウィンドウを開いた際にモデルのマスク品質が低下する問題を修正- - アイテムのマスクサイズをモデルと同じ基準に統一し、設定項目を整理

※効果の程度はご利用の環境によって異なる場合があります。

★アートメッシュ編集機能アートメッシュ編集機能

新機能「アートメッシュ編集機能」を追加しました！

モデルの一部を非表示にすることができます。衣装のアイテムを上から被せる時に、モデルのはみ出る部分を消すなどの使い方ができ便利です。

アートメッシュ編集機能は、nizima LIVEメインウィンドウ ＞ アイテム操作＞ 編集したいモデルを「＞」で開く＞ アートメッシュ編集 から使用できます。

※機能を使用する際には、必ずモデルの制作者に許可を得てください。

★プラグイン機能の強化プラグイン機能の強化

新たに「トラッキング値ブレンドプラグイン」「エフェクト連携プラグイン」を追加しました！

※Windowsのみ対応しています。

■トラッキング値ブレンドプラグイン

複数のトラッキングデータを計算欄に入力し、その計算結果をモデルパラメータに紐づけることができます。

計算結果を、新規の入力値（カスタムパラメータ）として残し、別の計算の入力値として使用することもできます。

■エフェクト連携プラグイン

トラッキングデータをエフェクトパラメータに紐づけ、トラッキングが変化したときに一緒にエフェクトの見た目も変えることができます。

また、プラグインおよびスクリプトをnizima LIVE上でダウンロードできるようになりました。

これにより、nizima LIVE公式のプラグインやスクリプトであれば、外部サイトからダウンロードすることなくnizima LIVEのアプリ内からダウンロードし、すぐに使用することができます。

プラグイン・スクリプトを使用するには、nizima LIVEメインウィンドウ ＞ 設定・その他 ＞プラグインまたはスクリプト を開きます。

★録画機能の追加録画機能の追加

nizima LIVE上で画面を直接録画できるようになりました！

入力デバイスを設定して音声を一緒に録画したり、ショートカットキーを設定したりもできます。

nizima LIVEメインウィンドウ ＞ 設定・その他 ＞オプション＞録画 から使用できます。

※録画機能はWindowsのみ対応しています。

この他、下記のアップデートを行いました。

- Live2Dアイテムにモデルを挟み込む機能を追加- - モデルを挟み込んで使用できるLive2Dアイテムを3つ追加- 新規エフェクト「レンズブラー」を追加- - 光っている部分を強調するようにブラーがかかるエフェクト- 言語を英語にしている時、下記の項目も英語に切り替わるよう変更- - ダウンロード対象のモデル・アイテムの名前、詳細文- - ダウンロード対象のエフェクトプリセットの名前- - ダウンロード対象のプラグイン・スクリプトの詳細文- プラグインのAPIを追加- - GetEffects- - GetEffectParameters- - SetEffectParameterValues- - GetEffectGroups- - EnableEffectGroup- - DisableEffectGroup- 表情・モーションのショートカットにキーを離すと止まるオプションを追加- エフェクトプリセットとスクリーンショットのサムネイルにクロップ機能を追加- スクリーンショットをクリップボードにコピーする機能を追加- 解像度設定に印刷用の選択肢を追加- その他軽微な修正

