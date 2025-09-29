一括サイト構築CMS「SKETCH ikkatsu」をリリース。一括見積もりと一括資料請求、選べる2タイプで理想のサービスを実現
報道関係者 各位
プレスリリース
2025年9月29日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL： https://www.leafworks.jp）は、本日（9月29日）、一括サイト構築CMS「SKETCH ikkatsu」をリリースしたことをお知らせします。
SKETCH ikkatsuでは、ビジネスモデルに合わせて選べる2タイプをご用意。
厳選した複数事業者で相見積もりを行う一括見積もりサイトから、豊富な検索導線でユーザーに情報を提供する一括資料請求サイトまで、多彩な一括サイトを簡単に構築できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330758&id=bodyimage1】
一括サイト構築CMS「SKETCH ikkatsu」
https://palettecms.jp/sketch/ikkatsu
▼SKETCH ikkatsuとは
SKETCHは、PaaS型CMS「Palette CMS（https://palettecms.jp）」で作成した、目的別のパッケージCMSシリーズ。汎用的な必要機能をあらかじめ実装し、項目・画像素材を変えるだけでそのまま使えるよう設計しました。高い柔軟性・拡張性はそのままに、開発工程なしで導入できます。
今回リリースした「SKETCH ikkatsu」は、一括サイト構築に最適化したCMSです。
特徴1. 事業立ち上げに最適なパッケージ
一括見積もりと一括資料請求、2パターンをラインナップ。必要機能を項目を調整してデータを登録するだけで、多種多様な一括系サイトを実現できます。
サーバーは専用のVPSを用意。構築から保守管理まですべてがワンパッケージだから、事業立ち上げ・運営に専念できます。
特徴2. 万全のサポート体制
サーバーの常時監視やシステムの定期アップデートで、セキュアな環境を維持。メンテナンス負担を軽減します。
サポートはチャットやオンラインミーティングで。チーム一丸となった伴走体制で、事業成長に向けたご相談にも積極的に対応します。
特徴3. フルスクラッチに近い自由さ
SKETCHのベースは、オリジナルCMSを構築できるPalette CMS。そのままお使いいただくことはもちろん、項目や入力方法から権限・自動返信メールの内容に至るまで、細やかな調整が可能です。
機能追加やオプションによる拡張も自在。ベースを堅牢にしているから、ビジネスに合わせて、サービスを成長させていくことができます。
▼選べる2つのテンプレート
SKETCH ikkatsuでは、テンプレートとしてそのまま納品可能な2つのデモサイトをご用意。事業モデルに合わせてお選びいただけます。
最適なサービスを厳選・提案「一括見積もりサイト」
ユーザーの希望をヒアリングし、希望条件に合う事業者・サービスを選出・提案する一括見積もりサイト。引っ越し・外壁塗装・保険などユーザーの要望が明確で、検討要素が比較的少ない事業におすすめです。
テンプレートのモデルは、2つの住所から対応可能な事業者を選出する引っ越しサイト。EFO（Entry Form Optimization）を意識した、途中離脱しにくい入力フォームが特徴です。幅広い業種に展開しやすい、汎用的な構成でデザインしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330758&id=bodyimage2】
豊富な検索で求める情報を提供「一括資料請求サイト」
プレスリリース
2025年9月29日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL： https://www.leafworks.jp）は、本日（9月29日）、一括サイト構築CMS「SKETCH ikkatsu」をリリースしたことをお知らせします。
SKETCH ikkatsuでは、ビジネスモデルに合わせて選べる2タイプをご用意。
厳選した複数事業者で相見積もりを行う一括見積もりサイトから、豊富な検索導線でユーザーに情報を提供する一括資料請求サイトまで、多彩な一括サイトを簡単に構築できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330758&id=bodyimage1】
一括サイト構築CMS「SKETCH ikkatsu」
https://palettecms.jp/sketch/ikkatsu
▼SKETCH ikkatsuとは
SKETCHは、PaaS型CMS「Palette CMS（https://palettecms.jp）」で作成した、目的別のパッケージCMSシリーズ。汎用的な必要機能をあらかじめ実装し、項目・画像素材を変えるだけでそのまま使えるよう設計しました。高い柔軟性・拡張性はそのままに、開発工程なしで導入できます。
今回リリースした「SKETCH ikkatsu」は、一括サイト構築に最適化したCMSです。
特徴1. 事業立ち上げに最適なパッケージ
一括見積もりと一括資料請求、2パターンをラインナップ。必要機能を項目を調整してデータを登録するだけで、多種多様な一括系サイトを実現できます。
サーバーは専用のVPSを用意。構築から保守管理まですべてがワンパッケージだから、事業立ち上げ・運営に専念できます。
特徴2. 万全のサポート体制
サーバーの常時監視やシステムの定期アップデートで、セキュアな環境を維持。メンテナンス負担を軽減します。
サポートはチャットやオンラインミーティングで。チーム一丸となった伴走体制で、事業成長に向けたご相談にも積極的に対応します。
特徴3. フルスクラッチに近い自由さ
SKETCHのベースは、オリジナルCMSを構築できるPalette CMS。そのままお使いいただくことはもちろん、項目や入力方法から権限・自動返信メールの内容に至るまで、細やかな調整が可能です。
機能追加やオプションによる拡張も自在。ベースを堅牢にしているから、ビジネスに合わせて、サービスを成長させていくことができます。
▼選べる2つのテンプレート
SKETCH ikkatsuでは、テンプレートとしてそのまま納品可能な2つのデモサイトをご用意。事業モデルに合わせてお選びいただけます。
最適なサービスを厳選・提案「一括見積もりサイト」
ユーザーの希望をヒアリングし、希望条件に合う事業者・サービスを選出・提案する一括見積もりサイト。引っ越し・外壁塗装・保険などユーザーの要望が明確で、検討要素が比較的少ない事業におすすめです。
テンプレートのモデルは、2つの住所から対応可能な事業者を選出する引っ越しサイト。EFO（Entry Form Optimization）を意識した、途中離脱しにくい入力フォームが特徴です。幅広い業種に展開しやすい、汎用的な構成でデザインしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330758&id=bodyimage2】
豊富な検索で求める情報を提供「一括資料請求サイト」