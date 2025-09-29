今年も開催決定！ EKOI ジャパンカップアフターパーティ
株式会社アキボウでは、2025年10月、栃木県宇都宮市で行われる「ジャパンカップサイクルロードレース2025」に合わせて、フランス発のサイクリングウェアブランド EKOI（エコイ）が主催するアフターパーティを開催します。
2023年、2024年に続き3年目となる今回のスペシャルイベントは、EKOIがサポートする イスラエル・プレミアテックやコフィディスの選手たち、そしてEKOIのアンバサダーを務める別府史之氏と一緒にファンミーティングが楽しめる、特別なひとときが用意されています。
参加選手には、グランツールでも活躍したヨン・イサギレ（コフィディス）、ベテランとして多くのファンを魅了するサイモン・クラーク（イスラエル・プレミアテック）、日本を代表する元プロロードレーサー 別府史之など、世界トッププロ選手が登場！
ここでしか聞けないジャパンカップやグランツールの裏話を聞けるトークイベントに加え、EKOIの人気ヘルメットやサングラス、サイングッズが当たる抽選会や選手との交流タイムなど、内容も盛りだくさんです。
世界を舞台に活躍する選手たちと、間近で交流できるまたとないチャンス。
イベントは 先着順で定員に達し次第締め切り となりますので、参加を希望される方はぜひお早めにお申し込みください。
▼イベントについて詳しくは、下記をご覧ください。
https://shifta.jp/ekoi/news-archive/detail/816/
