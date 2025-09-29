【9/26 18時】AKB48ソロファンクラブ『山口結愛』公式ファンクラブをオープン！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、アイドルグループAKB48の山口結愛の公式ファンクラブサイトを、2025年9月26日（金）18:00にオープンいたしました。
▼山口結愛 Official Fanclub
https://yamaguchiyui.officialfc.jp/
AKB48メンバーのソロファンクラブは、メンバーを応援してくれているファンの方々とより近く、より深くコミュニケーションが取れるようメンバーそれぞれの世界観を活かしたサービスを目指し、始動しています。
今回のソロファンクラブ開設を記念して、期間限定で年額プランにご入会いただいた方へ【直筆サイン入りリアル会員証カード】をプレゼントいたします！
キャンペーン期間：2025年9月26日（金）18:00～2025年10月31日（金）23:59
▼詳しくはこちら
https://yamaguchiyui.officialfc.jp/news/detail/eaa60112-edcd-4f82-97d9-ecb902f8bfb5
【AKB48 ソロファンクラブについて】
■AKB48 ソロファンクラブオフィシャルサイト
https://akb48solofanclub.studio.site/
■プラン
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・MOVIE
・PHOTO
・BLOG
・TICKET
・STORE
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/
※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。