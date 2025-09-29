【9/26 18時】AKB48ソロファンクラブ『山口結愛』公式ファンクラブをオープン！

株式会社ANYLAND





株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、アイドルグループAKB48の山口結愛の公式ファンクラブサイトを、2025年9月26日（金）18:00にオープンいたしました。



▼山口結愛 Official Fanclub


https://yamaguchiyui.officialfc.jp/




AKB48メンバーのソロファンクラブは、メンバーを応援してくれているファンの方々とより近く、より深くコミュニケーションが取れるようメンバーそれぞれの世界観を活かしたサービスを目指し、始動しています。




今回のソロファンクラブ開設を記念して、期間限定で年額プランにご入会いただいた方へ【直筆サイン入りリアル会員証カード】をプレゼントいたします！



キャンペーン期間：2025年9月26日（金）18:00～2025年10月31日（金）23:59



▼詳しくはこちら


https://yamaguchiyui.officialfc.jp/news/detail/eaa60112-edcd-4f82-97d9-ecb902f8bfb5





【AKB48 ソロファンクラブについて】

■AKB48 ソロファンクラブオフィシャルサイト


https://akb48solofanclub.studio.site/



■山口結愛 Official Fanclub


https://yamaguchiyui.officialfc.jp/



■プラン


・月額：550円（税込）


・年額：6,600円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・MOVIE


・PHOTO


・BLOG


・TICKET


・STORE





■株式会社ANYLANDについて


株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。




【会社概要】


会社名　 ： 株式会社ANYLAND


代表者　 ： 代表取締役　黒澤 隼人


所在地　 ： 〒150-0011　 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F


設立　　 ： 2019年12月


事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など


URL　　 ： https://anyland.jp/





※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。