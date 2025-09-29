食欲の秋に、旬の果実で“置き換え腸活”。『みんな商店』の秋限定新パフェ、販売開始

株式会社UPDATER

株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）が運営するみんな商店（東京都世田谷区下北沢）は、この秋、旬のフルーツを使った「秋の腸活フルーツパフェ」による“我慢しない秋の置き換え習慣”を提案し、本日9月29日より下北沢の店舗とECサービスにより全国で販売します。

秋は“食欲の季節”。日照時間の短縮によるセロトニン減少や、冬に備えたエネルギー蓄積など、生理的に食欲が増しやすい時期です。一方で、気温の変化から体調を崩しやすく、健康管理が難しい季節でもあります。

『秋の腸活フルーツパフェ』は、栄養価が高い旬のフルーツを使い、発酵の力と合わさることで健やかな毎日を意識した組み合わせを目指しました。食後のデザートやちょっとした“置き換え”にもぴったりです。瓶に入った彩り豊かなスイーツは、並べても華やか。この秋を楽しく、美味しく、健康的に過ごす新習慣を、みんな商店から提案します。

商品ラインナップ

『秋の腸活フルーツパフェ』は、旬の果物を発酵させ、チアシードやアガベシュガーなど体にやさしい素材を組み合わせた全5種類。彩りや食感に加え、食物繊維を含む食材など、健康志向の方にうれしい素材を取り入れています。発酵による自然な風味も楽しめる、秋ならではのスイーツです。

■シャインマスカットとアールグレー

爽やかな甘みのマスカットに、香り高い紅茶を合わせた華やかな一品。マスカットには食物繊維やポリフェノールが含まれており、爽やかな甘みと香りを楽しめる一品です。

価格：800円税込

※瓶のデポジット代100円を含む

■スパイス梨とナッツバターホイップ

梨にスパイスを効かせ、ナッツバターのコクをプラス。梨にはソルビトールやナッツには食物繊維などの成分が含まれており、自然な甘みと香ばしさを楽しめる一品です。

価格：800円税込

※瓶のデポジット代100円を含む

■桃とミルクのわらびもち

やさしい甘さの桃と、とろけるわらびもちを重ねた和洋折衷パフェ。桃由来のペクチンや乳成分の発酵素材で、気分もほっとする組み合わせです。

価格：800円税込

※瓶のデポジット代100円を含む

■シャインマスカットぜんざい

粒あんとマスカットを組み合わせた遊び心ある和のパフェ。あずき由来のオリゴ糖で豆由来の自然な甘みを楽しめます。

価格：800円税込

※瓶のデポジット代100円を含む

■季節のフルーツとレアチーズ

その時々の果実を主役に、ココナッツ豆乳ヨーグルトの植物性レアチーズを添えた一品。果実と発酵素材を組み合わせたユニークな味わいが楽しめます。

価格：800円税込

※瓶のデポジット代100円を含む

パフェは発酵からすべて店内で手作り

店内での仕込みの様子

腸活フルーツパフェは、すべて店内で発酵の仕込みから、調理まで手作りしています。フルーツの持つ特徴を生かせるよう発酵過程を大切にしながら、ひとつひとつ丁寧に仕上げることで、味わいと発酵の魅力を大切に仕上げています。

全国で楽しめる「TADORi」での販売開始

今回の発売にあわせ『腸活フルーツパフェ』は ECサービス「TADORi」 からも注文可能になります。下北沢に来られない方でも、冷凍配送により全国どこからでも楽しめるようになりました。

▶販売ページ：https://tadori.jp/products/116

■TADORiについて

TADORiは、生産者の顔や生産過程を透明化し、消費行動が社会課題の解決につながる仕組みを提供するECサービスです。購入を通じて「誰が、どのように作ったか」が見えることで、消費者の満足感と社会的な意義を両立させています。

公式サイト：https://tadori.jp/

みんな商店のサステナブルな取り組み

みんな商店では「おいしい」だけでなく、持続可能な食の循環にも力を入れています。

担当者より

- リユース瓶パフェ容器は回収・再利用可能な瓶を採用し、デポジット制で循環利用を推進。- 食品ロス削減食べ物を無駄なく活用。熟した青果の賞味期間を発酵で延ばし、スイーツとして提供。- ゼロウェイストの循環果物の皮など不可食部分は乾燥させて堆肥化し、下北沢でパフェに使用するハーブを育成下北沢から「楽しく食べながら、自然に社会課題解決につながる」体験を広げていきます。みんな商店のリユース瓶下北沢のコンポスト（堆肥に変えるための容器）

みんな商店 ブランドディレクター 橋 由香利

食欲の秋は美味しい誘惑が多い季節ですが、我慢ではなく“置き換え”で楽しんでいただきたいと思っています。みんな商店のパフェは、材料ひとつだけが身体によいというのではなく、すべての食材にそれぞれの力があり、小さな瓶の中で合わさることで、ヘルシーで美味しいひとときをお届けします。旬の果物や発酵の力を活かしたパフェで腸活を楽しみながら、瓶のリユースやフードロス削減など環境にもやさしい選択肢になれば嬉しいです。

みんな商店について

施設名：みんな商店（MINNA SHOWTEN）

住所：〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-9-2 ARISTO 下北沢 1F・2F

営業時間：12:00～19:00

定休日：不定休

アクセス：小田急線・京王井の頭線「下北沢駅」徒歩2分

公式サイト：https://minna-showten.com

Instagram：@minnashowten_official

株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社より社名変更。ソーシャル・アップデート・カンパニーとして、法人・個人向けに SXサービスを提供する。独自の特許ブロックチェーン技術を活用し、世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した再エネ事業「みんな電力」は、国内トップクラスのプラットフォームとなっている。「顔の見えるライフスタイル」の実現のため、ウェルビーイング事業「みんなワークス」、エシカル調達事業「TADORi」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、2021年度 NIKKEI 脱炭素アワードにおいてプロジェクト部門大賞など受賞歴多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金： 1億円（資本準備金 1億4,391万4千円）※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト ： https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報チーム 豊島・上田

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp