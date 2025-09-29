水分補給ダイエット→食べるダイエットへ　インナービューティーブランド「LINGTEA」からついにダイエットサポートゼリーが登場

LINGTEA

韓国の医師が考案した本ブランドLINGTEA（リンティー）は信頼性も高く、水分補給商品を軸に

さまざまなインナーケア製品を展開しており、

経口補水液を基に、現代人の慢性的な水分不足問題の解決を目指して開発された「飲む点滴」とも呼ばれる水分補給ドリンクは韓国No.1の人気を誇り、

韓国を代表するインナービューティーブランドへとなりつつある。

そんな 「LINGTEA（リンティー）」が、

ダイエットゼリー「ドットゼリー」を9月よりQoo10や楽天など各種ECサイトにて先行発売します。

SNSで話題のDOT TEAシリーズから待望の新商品が！

商品情報&主な配分成分について





ドットゼリー

【こんな方におすすめ】

・炭水化物が好きな方々へ

・排便がスムーズでない方&食後の血糖値が気になる方へ

【おすすめの食べ方】

・食後のデザート代わりに、血糖値ケアも意識して

・ジムやヨガ後のインナーケアスナックとして

・朝の通勤前に手軽な”置き換え習慣として”

ダイエットゼリー勢力図にも変動の兆し

徐々にLINGTEAが各分野で勢力を伸ばしている

ただの“ダイエット”&”水分補給”じゃない。

「整う」という新習慣──

『飲むドットティー』×『食べるドットゼリー』誕生！

■LINGTEAについて■

【会社概要】

法人名：LINGTEA (주식회사 링티)

代表者名：イ・ウォンチョル (Woncheol Lee)

会社設立日：2017年 5月

本社所在地：B1, 55, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

サイトURL：https://lingerwatershop.com/

公式オンラインショップ：https://lingtea-jp.com/

楽天商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/lingtea/dotteajelly/

Qoo10商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1172211995

