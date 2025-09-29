水分補給ダイエット→食べるダイエットへ インナービューティーブランド「LINGTEA」からついにダイエットサポートゼリーが登場
LINGTEA
SNSで話題のDOT TEAシリーズから待望の新商品が！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/163134/table/9_1_9b8bce4f018b709e9c64cc8b392ebdf2.jpg?v=202509290627 ]
ダイエットゼリー勢力図にも変動の兆し
ただの“ダイエット”&”水分補給”じゃない。
韓国の医師が考案した本ブランドLINGTEA（リンティー）は信頼性も高く、水分補給商品を軸に
さまざまなインナーケア製品を展開しており、
経口補水液を基に、現代人の慢性的な水分不足問題の解決を目指して開発された「飲む点滴」とも呼ばれる水分補給ドリンクは韓国No.1の人気を誇り、
韓国を代表するインナービューティーブランドへとなりつつある。
そんな 「LINGTEA（リンティー）」が、
ダイエットゼリー「ドットゼリー」を9月よりQoo10や楽天など各種ECサイトにて先行発売します。
SNSで話題のDOT TEAシリーズから待望の新商品が！
商品情報&主な配分成分について
ドットゼリー
【こんな方におすすめ】
・炭水化物が好きな方々へ
・排便がスムーズでない方&食後の血糖値が気になる方へ
【おすすめの食べ方】
・食後のデザート代わりに、血糖値ケアも意識して
・ジムやヨガ後のインナーケアスナックとして
・朝の通勤前に手軽な”置き換え習慣として”
[表: https://prtimes.jp/data/corp/163134/table/9_1_9b8bce4f018b709e9c64cc8b392ebdf2.jpg?v=202509290627 ]
ダイエットゼリー勢力図にも変動の兆し
徐々にLINGTEAが各分野で勢力を伸ばしている
ただの“ダイエット”&”水分補給”じゃない。
「整う」という新習慣──
『飲むドットティー』×『食べるドットゼリー』誕生！
■LINGTEAについて■
【会社概要】
法人名：LINGTEA (주식회사 링티)
代表者名：イ・ウォンチョル (Woncheol Lee)
会社設立日：2017年 5月
本社所在地：B1, 55, Seocho-daero 77-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
サイトURL：https://lingerwatershop.com/
公式オンラインショップ：https://lingtea-jp.com/
楽天商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/lingtea/dotteajelly/
Qoo10商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1172211995
本件に関するお問い合わせ