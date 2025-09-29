ファーウェイと上海交通大学、インテリジェントな教育・研究の成功事例を世界に発信



上海交通大学は、AIプロセッサーのAscend、Kunpengサーバー、AI開発プラットフォームのModelArts、さらにパートナー各社の専門技術を活用し、中国の大学として最大のインテリジェントなコンピューティングプラットフォームとなる「Zhiyuan-1」の構築に成功しました。データや計算リソースの効率的な流れを実現するこのプラットフォームは、数千億ものパラメーターで大規模AIモデルをトレーニングすることが可能です。処理能力をさらに利用しやすくし、誰でも活用できる形でリソースを共有できるようにするため、「Zhiyuan-1」は大学向けコンピューティングサービスシステムの「Jiaowosuan」と完全統合されています。これにより、教員や学生は計算リソースの申請、タスク管理、アカウントへのアクセスをワンストップで行えます。この統合によりインテリジェントな計算リソースへのアクセス性と効率が大幅に向上し、日常生活における水道や電気と同じように、AI計算能力が研究の基盤となりつつあります。



ファーウェイのシニアバイスプレジデントでICTセールス＆サービス部門プレジデントのLi Pengは、AIとビッグデータを教育に取り入れることは、革新を推進し人材を育成するための世界的な優先事項であると話しました。従来の理論に基づく指導では、学際的な人材に対する業界のニーズに対応できません。AIによる実践的なトレーニングであれば、理論と実践のギャップを効果的に埋めることができます。ファーウェイは今後も世界中の大学やパートナーと協力し、自社のフルスタック技術と業界における専門性を活用して、教育におけるデジタル変革を推進し、人材育成を進め、様々な業界の質の高い発展を支援します。



上海交通大学のネットワーク＆情報センター書記のShen Hongxing氏、同センターの副主任Lin Xinhua氏、ファーウェイのグローバル公共部門事業部のバイスプレジデントで教育・ヘルスケア部門ゼネラルマネージャーのZhao Yixinは、『Global Intelligent Education and Research Showcase』を共同発表しました。このイニシアチブは、指導における「AI＋HI」、研究における「コンピューティング＋X」、AIによる大学運営を推進するもので、高等教育の新たな基準となります。この3本の柱により、持続可能な世界レベルのAIエコシステムを醸成し、教育、研究、組織管理が連動してイノベーションを生み出します。



ファーウェイは今後もAIおよびビッグデータにおける技術の強みを活かしてイノベーションを推進し、お客さまやパートナーとともに教育のデジタル化、インテリジェント化の未来を見通す青写真を描いてまいります。