代表取締役社長交代に関するお知らせ

太田染工株式会社

太田染工株式会社（本社：兵庫県西宮市）は、2025年10月1日付で代表取締役社長に太田晃平（現 取締役）が就任し、太田栄造（現 代表取締役社長）は代表取締役会長に就任することとなりましたので、お知らせいたします。

当社は1925年の創業以来、地域と共に歩み続け、2025年に創業100周年という大きな節目を迎えました。この機をもって、次の100年を見据えた持続可能な成長と事業の多角化を加速させるべく、新たな経営体制へと移行することを決定いたしました。

新社長に就任する太田晃平は、設備メーカーでの研究開発職を経たのち、2022年4月より当社に参画。2024年には既存ゴルフ事業において不採算事業の撤退判断、そして大型リニューアル計画の立案・実行し、2025年7月には「関西屈指の複合型ゴルフ施設」として生まれ変わらせるなど、新しい時代に対応した経営改革を推進してきました。

今後は、既存のゴルフ事業・不動産事業にとどまらず、新規事業の創出や地域社会への貢献を通じて、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

太田栄造は、代表取締役会長としてゴルフ業界の豊富な経験を元に新体制の支援、ゴルフ工房の職人（クラフトマン）としての技術を活かした後進育成を行ってまいります。

これからも太田染工株式会社は、ステークホルダーの皆様に愛されるよう、時代の変化にしなやかに対応しながらも、誠実なサービスと地域への貢献を大切にし、次の100年に向けた新たな挑戦を続けてまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

1. 異動の内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/165256/table/8_1_d1a511c97b71950ae667c1d6b4e5591d.jpg?v=202509290527 ]

2. 異動日

2025年10月1日

3. 新社長略歴

氏名：太田 晃平（おおた こうへい）

年齢：33歳

出身地：大阪府大阪市

学歴・略歴

2016年4月 住宅設備メーカー 入社（研究開発職として商品開発に従事）

2022年4月 太田染工株式会社 入社

2022年7月 取締役 就任

2024年5月 ゴルフ事業大型リニューアル計画を立案・実行

2024年7月 自社ゴルフ施設「GOLF CITY」リニューアルオープン

2025年10月 代表取締役社長 就任

＜会社概要＞

会社名：太田染工株式会社

所在地：兵庫県西宮市郷免町1-14

代表者：代表取締役社長 太田晃平（2025年10月より）

事業内容：ゴルフ施設の運営、不動産賃貸業

創業：1925年

公式サイト：https://golfcity.co.jp/