渡辺えり古稀記念『70祭 ERI WATANABE CONCERT～ここまでやるの、なんでだろう？～』12月開催決定！

渡辺えり古稀記念シリーズ！ 『70祭 ERI WATANABE CONCERT～ここまでやるの、なんでだろう？～』 12月開催決定！！

渡辺えりが自身の古稀を記念して渾身の作品たちをお届けしてきた2025年。

第1弾は1月に本多劇場で『鯨よ！私の手に乗れ』『りぼん』の２作品連続公演を、第2弾は6月にザ・スズナリで竹中直人、尾上松也、中村獅童、稲荷卓央、和田琢磨、安奈淳といった豪華ゲストを招いて唐十郎追悼公演『少女仮面』を上演。連日完売の大盛況を博しました！

そして、古稀記念シリーズのラストを飾るのは、渡辺えりとゆかりの深いゲストとともに送る「コンサート」。『70祭 ERI WATANABE CONCERT～ここまでやるの、なんでだろう？～』を12月20日（土）・21日（日）の2日間限定で開催することが決定しました！

＜渡辺えり コメント＞

演劇少女だった私が、マスコミに最初に登場した作品が「おしん」でした。

その後、仕事の整理をお願いした最初のマネージャーが門井絵璃さんで、その年にサンシャイン劇場でファーストコンサートをやらせていただきました。

柄本明さん、四谷シモンさん、並木史朗さんをゲストに迎え、バックダンサーは劇団3○○の男性劇団員と松竹歌劇団チームでした。

28歳で生まれて初めてのコンサートから42年。

今年の古稀の最後を締めくくるコンサートを、上京して初めて演劇を学んだ街、舞台芸術学院のある池袋で、劇団3○○時代の劇中歌、そして影響を受けたミュージシャンの楽曲を、私の作品の中で歌を歌ってくださった俳優陣、そして元劇団員の有志の仲間たち、劇中歌を作ってくださり、演奏してくれた多くのミュージシャンと共に一生に一度の贅沢な、まるで生前葬のように、お祭りのようなコンサートを開催したいと思います。

18歳で東京の池袋に降り立ったエピソードを交えながら、その当時影響を受けた楽曲、沢田研二さんの歌、シャンソン、ジャズ、タンゴ、そして劇中歌をお送りします。

尾上松也さん、屋比久知奈さんら現在ミュージカルでも大活躍のゲストの皆さんも駆けつけてくださり、山崎ハコさん、根岸季衣さん、田中利花さんらが当時の劇中歌を歌います。同じ故郷山形出身の仲間たちも応援に来てくれます。

ファーストコンサートでは28曲、3時間30分のステージでした。

今回は間に休憩を入れて更にバージョンアップしたステージをお楽しみください。

ゲストの方たちとのトークもお楽しみください。

ファーストコンサートの楽曲の譜面を苦労して集めてくださったマネージャー門井絵璃さんに聴いていただきたいコンサートでもあります。

＜公演概要＞

【公演日時】

2025年

12月20日(土) 17:00開演

12月21日(日) 14:00開演

※未就学児入場不可

【会場】東京芸術劇場プレイハウス(東京都豊島区西池袋1-8-1)

【演出】渡辺えり

【出演】

＜12月20日(土) 17:00公演＞司会：テツandトモ

渡辺えり

頭脳警察、Sumire&TAMAI、田中利花、深沢敦、元劇団3〇〇劇団員有志達

・ミュージシャン

会田桃子、川波幸恵、川本悠自、coba、小林武文、近藤達郎、佐藤舞希子、新内多賀太夫、佐山こうた、鈴木崇朗、宅間善之、田島拓、西嶋徹、長谷川ガク、三枝伸太郎、RIO

アイザワアイ、岩崎環、黒河内りく、小出奈央、椎木美月、鈴木楓加、手塚日南人、南条采良、藤浦功一、松井夢、翠月瞳、森嵜未弓、夢乃

他

＜12月21日(日) 14:00公演＞司会：橋本マナミ、ロケット団

渡辺えり

尾上松也、北村岳子、Sumire&TAMAI、田中利花、根岸季衣、深沢敦、山崎ハコ、屋比久知奈、元劇団3〇〇劇団員有志達

・ミュージシャン

相川瞳、会田桃子、大野慎矢、川波幸恵、川本悠自、coba、小林武文、近藤達郎、佐藤舞希子、新内多賀太夫、佐山こうた、鈴木崇朗、宅間善之、田島拓、西嶋徹、長谷川ガク、マレー飛鳥、三枝伸太郎、RIO

アイザワアイ、岩崎環、黒河内りく、小出奈央、椎木美月、鈴木楓加、手塚日南人、南条采良、藤浦功一、松井夢、翠月瞳、森嵜未弓、夢乃

他

※キャストの出演スケジュールは予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【チケット】一般 \12,000 U-30／当日引換券 \5,500

※全席指定・税込

※U-30／当日引換券は一般発売から取扱開始いたします。先行では取扱対象外となりますのでご注意ください。

◆チケット好評発売中！

ローソンチケット

https://l-tike.com/office300/ ※PC/スマートフォン共通(Lコード：33882)

ローソン・ミニストップ店内端末「Loppi」にて直接購入可能

イープラス

https://eplus.jp/office300/ ※PC/スマートフォン共通

ファミリーマート店内端末にて直接購入可能

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/office300/ ※PC/スマートフォン共通(Pコード：537-022)

セブン-イレブン店内端末にて直接購入可能

MITT TICKET

03-6265-3201（平日12:00～17:00）

※座席選択可能

【チケットに関する問合せ】

Mitt：03-6265-3201（平日12:00～17:00）

【公演に関するお問合せ】

オフィス３〇〇

TEL：03-6450-8603／FAX：03-6450-8608／MAIL：mail@office300.co.jp

【主催】

オフィス３〇〇