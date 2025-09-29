ｋｈｂ開局５０周年イベント「あすとつながるぐりりパーク」過去最多の7万3000人が来場！

株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送(本社：仙台市太白区)は、９月２７日(土)・２８日(日)の２日間、あすと長町杜の広場公園、ｋｈｂ東日本放送本社などで、ｋｈｂ開局５０周年イベント「あすとつながるぐりりパーク」を開催しました。両日とも天候にも恵まれ、昨年の5万3000人を大きく上回る7万3000人のみなさまに来場いただきました。

本イベントは、宮城の魅力・成長を育む体験・スポーツの楽しさなどを未来へとつなげることをテーマとした＜遊んで学ぶテーマパーク＞です。

杜の広場公園では「仙台カレーフェス２０２5」などグルメを楽しめる店舗が並び、「突撃！ナマイキTV」野口ちひろアナウンサーとホテルメトロポリタン仙台・鎌倉料理長のオリジナルカレーは行列ができるほどの人気ぶり。「ぐりり縁日」「CM撮影体験」「ｋｈｂ５０周年クイズラリー」などｋｈｂならではのブースも多くの家族連れでにぎわいました。

ｋｈｂ本社では「テレビ局潜入ツアー」「おしごと体験」「おいでよ！ぐりりアイランド」などの体験企画が人気を集め、整理券が早い段階で配布終了となるほどの盛況ぶりでした。

ステージでは、注目のアーティストやパフォーマーが登場。熊谷駿＆夢色音楽隊（八木山小学

校）がkhb開局50周年記念テーマソング「紡‐Spinning‐」ビッグバンドアレンジ版を初披露した

ほか、宮城・東北ゆかりの面々が会場を盛り上げました。

また、２７日(土)は「あすとつながるテレビ～宮城がもっと好きになる記念日～」を午前１０時３０分から５時間半超の生放送でお届けしました。

イベントの様子を生中継でお伝えしたほか、来場者に‘夢’を書いてもらったふせんで１枚のアートを描いた「巨大ふせんモザイクアート」企画、変化する三陸沖の‘今’と‘未来への取り組み’を伝えた「この海をミライに～潜水リポート！三陸沖の最前線～」、県民１０００人アンケートで選ばれた過去５０年のニュースをｋｈｂ秘蔵映像で振り返った「テレビの記憶遺産５０年分の秘蔵映像大放出！」など、豪華出演陣とともに宮城の魅力をたっぷりとお伝えする５時間半となりました。

ｋｈｂ東日本放送では、今後も多くの方に楽しんで頂ける様々なイベントを企画し、宮城の‘あすとつながる’地域活性化を目指してまいります。