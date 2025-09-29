ものまね芸人の花香(はなか)　よしあきさんを四街道市ＰＲ大使に委嘱しました

四街道市役所

四街道市では、本市にゆかりがあり、文化・スポーツ・芸能・芸術などの分野で活躍されている方を、「四街道市ＰＲ大使」に委嘱して、市の認知度向上やイメージアップに繋がるよう取り組んでいます。

このたび、哀川 翔さんや市原 隼人さんらのものまねで有名な花香（はなか） よしあきさんを新たな市ＰＲ大使として委嘱するため、委嘱状交付式を行いました。

（写真左から四街道市長 鈴木 陽介、花香 よしあき（敬称略））

■日時

令和７年９月２６日（金） １５時から

■場所

四街道市役所 本館１号棟３階 特別会議室

■就任者

花香(はなか) よしあきさん （ものまね芸人（浅井企画））

■就任者プロフィール

別紙のとおり

https://prtimes.jp/a/?f=d17159-580-7990a03d70bceb402b4c5e26cc7074c1.pdf

■市民に向けたメッセージ ：

生まれ育った四街道市のＰＲ大使に就任でき、大変うれしく思います。

私にとって四街道の思い出といえば、千代田近隣公園の多目的運動場で、千代田レッツというチームで仲間たちと汗を流した少年野球の日々です。今でもその仲間たちとはつながりがあり、互いを支え合える関係を続けています。

四街道は自然と都市が調和した素敵なまちで、人の温かさが息づいています。私なりのお笑いの力で、四街道の魅力をたくさんの人に伝えていけるよう頑張ります。

これからよろしくお願いいたします。