名古屋臨海鉄道開業６０周年記念列車出発式観覧ツアーを販売いたします

名鉄観光サービス株式会社

名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、2025年10月26日(日)に名古屋臨海鉄道名古屋南貨物駅で実施される記念列車出発式を見学・観覧するツアーを企画・実施いたします。

当日記念列車を牽引予定のND602型

当日は出発式の後、記念列車の引き上げやトップリフターによるコンテナの積み替えなどもご見学頂きます。昼食は黒毛和牛を使用した特製「特上牛肉弁当」です。しかもお弁当の掛け紙は「名古屋臨海鉄道開業６０周年記念オリジナルバージョン」となっています。

午後は現在全線休止中の名古屋臨海鉄道汐見町線や昭和町線の沿線をバスに乗って見学。名古屋臨海鉄道の社員の方がバスに同乗して解説をしていきます。

ツアーには特別ゲストとして女子鉄アナウンサー「久野知美さん」が同行してイベントを盛り上げます。

また会場でシリアル番号入り ホビーセンターカトー製作「ND522(青）」のNゲージ模型を販売いたします。(おひとり様当たりの購入個数を制限させて頂く場合あり）

トップリフター

旅行代金は大人・子供同額 お一人\27,800

昼食１回付

※お子様の年齢は安全上小学１年生以上とさせていただきます。

ツアーの予約受け付けは９月３０日（火）午前１０:００より名鉄観光サービスの各店舗またはホームページで開始いたします。

詳細を見る :https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/special/rinkaitetsudo251026/