愛媛FCレディース所属、ベネフィット・ワン従業員である深澤里沙選手がリーグ通算出場記録歴代 1 位を達成！

第一生命ホールディングス株式会社

株式会社ベネフィット・ワン

株式会社ベネフィット・ワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：白石徳生、以下「当社」）は、スポンサーを務める女子サッカーチーム「愛媛FCレディース」に所属し、当社従業員でもある深澤里沙選手が、2025年9月28日（日）に開催された「2025プレナスなでしこリーグ1部第20節」にて、リーグ通算出場366試合を達成し、歴代1位となったことをお知らせします。

深澤選手は、長年にわたり女子サッカー界を牽引し続けており、今回の記録達成はその努力と情熱の結晶です。その偉業を心よりお祝い申し上げます。また、深澤選手は現在、当社の従業員としても勤務しており、仕事と競技の両立を図りながら、日々挑戦を続けています。

(C)愛媛 FC

当社は、2018シーズンより愛媛FCレディースのスポンサーとして参画し、地域スポーツの振興とアスリートの支援を目的に、選手の雇用支援や観戦イベントの開催など、さまざまな形でクラブを応援してまいりました。現在では、愛媛県内に約600名を雇用する松山BPOセンターを拠点に、地域活性化にも取り組んでいます。

今後も当社は、愛媛FCをサポーターとして応援するとともに、スポーツ振興を通した地域経済の更なる活性化に取り組んでまいります。

詳細はこちらをご覧ください。

【愛媛FCホームページ】

https://ehimefc.com/topics/topic47138.html

株式会社ベネフィット・ワン

所在地 ：東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階

設立 ：1996年3月15日

代表者 ：白石 徳生

URL ：https://corp.benefit-one.co.jp/

企業理念：良いものをより安くより便利に

サービスの流通創造を通して人々に感動と喜びを提供しよう