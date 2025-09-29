【新商品】ライフスタイルブランドsumuu、計量カップやめん棒などの便利なキッチン雑貨シリーズを発売

株式会社マクロス左上から時計回りに、シトラススクイーザー、1L計量カップ&計量スプーン、厚さ調節リング付めん棒。

株式会社マクロスは、ライフスタイルブランドsumuuより、

お料理やお菓子作りに便利なキッチン雑貨3種類を販売開始いたしました。

(販売開始は2025年8月末から9月にかけてで、商品によって異なります。)

フライパンやキッチンバサミなどのキッチン雑貨のラインナップに、

めん棒、計量カップ、シトラススクイーザーが加わりました。

【厚さ調節リング付めん棒 MCK-176】

付属のリングを使って、生地を均一に伸ばせるめん棒。リングは4種類で、10mm/6mm/3mm/2mmから選択可能。お菓子作りや麺類など、さまざまな料理で活躍します。

販売開始と同時にSNSでも注目されている厚さ調節リング付めん棒は、生地を簡単に均一に伸ばせる驚きと楽しさを、ぜひ体験していただきたい商品となっています。

クッキー生地を簡単に均一に伸ばすことができます4種類のリングで厚さを調節(リングの色の組み合わせは写真とは異なる場合があります)

【1L計量カップ&計量スプーン MCK-177】

大容量の1L計量カップと、6種の計量スプーン、すり切り棒、じょうごがセットになった、便利な計量グッズ。大容量の計量カップは鍋に入れる水の量を計る際などに便利です。また計量カップの背面には注いだ量がわかる目盛付きで、調理中のレシピの記録などに活躍します。

計量スプーンは7.5ml/15ml(大さじ)/60ml/85ml/125ml/250mlの6種類で、さまざまな場面でご使用いただけます。スプーンですくうだけで作れる簡単レシピ(2種)も商品パッケージに掲載しており、お料理がラクにそして楽しくなるアイテムとなっています。全てを重ねて美しく収納できるのも嬉しいポイントです。

計量に便利なアイテムのセット重ねて美しく収納

【シトラススクイーザー MCK-178】

絞る、注ぐ、おろす、便利な柑橘類の加工ツールセット。

絞り器(大/小)、おろし器、製氷器、ビーカーのセットで、柑橘類を絞る作業はもちろん、おろし器で皮を削ったり、製氷器で氷を作ることもできます。フレッシュジュース作りや柑橘を使ったお菓子作りでも活躍するアイテムとなっています。

収納時は一つにまとめて保管できるので、場所を取らずにスマートに収納可能です。

製氷器、おろし器もついた柑橘類の加工に便利なツールセット絞り器は2サイズ付属でさまざまな柑橘類に対応

sumuu

毎日の暮らしを丁寧に。

日々の時間を大切に。

『住む』を考えるブランド、スムウ。

生活を見つめ直し、どう暮らしたいのかを考える。

スムウは快適で美しい暮らし、丁寧に過ごす時間を提案します。



