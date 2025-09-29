エン・ジャパン、【2025年版】フリーランスエージェントカオスマップを公開

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営するフリーランスエンジニア向け案件検索エンジン『フリーランススタート』（https://freelance-start.com/）は、「【2025年版】フリーランスエージェントカオスマップ」を公開しました。フリーランスエージェント事業の216サービスを4領域（エンジニア、コンサル、クリエイター、マーケター）に分類しています。

カオスマップはこちら ※どなたでも無料で、登録なしでご覧いただけます。

フリーランスエージェントカオスマップ :https://freelance-start.com/articles/1289

フリーランスエージェントカオスマップ作成の背景

近年、専門的なスキルを持つフリーランスの活用は、企業の事業成長に不可欠な戦略として定着しつつあります。

この市場の活況に伴い、フリーランスと企業を繋ぐ「フリーランスエージェント」も増加し、そのサービスは多様化しています。しかし、選択肢が増えたことで、フリーランス・企業双方にとって、自身に最適なエージェントを見極めることは一層難しくなっています。

そこで私たちは、複雑化するエージェント市場の全体像を可視化し、皆様のパートナー選びを支援するため、本カオスマップを作成いたしました。

本マップが、フリーランスの皆様、そして人材活用を検討する企業の皆様にとって、最適なパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。

フリーランスエージェントの詳細を確認したい方はこちらからご覧ください。

▶ おすすめフリーランスエージェントのランキング・分析(https://freelance-start.com/agents)

カオスマップの閲覧はこちら

▶ 【2025年版】フリーランスエージェントカオスマップ(https://freelance-start.com/articles/1289)

フリーランスエンジニア向け案件検索エンジン『フリーランススタート』 https://freelance-start.com/(https://freelance-start.com/)

2018年よりサービス展開。日本で最も多くのフリーランスエンジニア向け案件が掲載されている、国内最大級の案件検索エンジンです。フリーランスエンジニア向けの案件情報を、開発言語や単価、勤務地、案件の特徴など細かい希望条件をもとに横断検索。応募までワンストップで完結できます。さらに、案件を紹介するエージェントのクチコミ・評判も確認可能。最も自分にマッチする案件探しを支援します。

