“可愛いすぎる”コラボレーション　大丸東京店　最旬スイーツ

大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈Ｌｉｏｎ ＣＡＦＥ〉一口食べると笑顔あふれる名物ふわふわパンケーキを、お店の味そのままご家庭でお楽しみいただけます。〈ホノルル・クッキー・カンパニー〉ギフトとして贈られることを想定しているクッキー、ギフトとしてはもちろん、新しい出会いの場でのご挨拶として、またみんなでシェアしても楽しめます。〈ＰＥＡＮＵＴＳ×シュガーバターの木〉スヌーピーと仲間たちを描いた特別なシュガーバターサンドの木ができました。〈ＡＲＯＭＡ ＴＲＵＦＦＬＥ〉本場イタリアのウンブリア州で採れたブラックトリュフのみを使用したトリュフ専門店。

“ふわふわ“のパンケーキが登場

〈Ｌｉｏｎ ＣＡＦＥ〉１.プレミアム生クリーム １個 ４８０円 ２.モンブランＤＩＰ １個 ６００円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ

京都美山の牧場牛乳と京都産の小麦と卵を使用し、パティシエが毎朝丁寧に焼きあげるふわふわパンケーキで、自家製クリームを挟んだ上品なスイーツ。定番人気の「プレミアム生クリーム」と秋の時期に大人気の「しぼりたてモンブランパンケーキ」の他、様々なフレーバーのパンケーキや自家製の焼き菓子をご用意。

※１０月７日（火）まで

期間限定商品

〈ホノルル・クッキー・カンパニー〉１.ハロウィン・トリート・ボックス ５枚入 １,２９６円 ２.ティー・コレクション・ギフト缶（Ｓ）６枚入 １,７９３円 ３.フォール・コレクション・ウインドウ・ボックス １６枚入 ３,９９６円 ➃パンプキン・ミニ・バイツ・スナック・パック（１９８ｇ） １,６９６円／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）

１.４種類のシグネチャー・フレーバーと１種類の季節限定フレーバー、ホワイト・チョコレート・パンプキン。

２.季節限定フレーバー、チャイ、ジャスミン、抹茶。

３.４種類のシグネチャー・フレーバーと４種類の季節限定フレーバー、チャイ、ジャスミン、抹茶、ホワイト・チョコレート・パンプキン。

➃クラシックスタイルのクッキー缶。ハワイを連想させる全１２フレーバー、３０枚のショートブレッド・クッキーが入っています。

※パイナップル形のクッキーは個別包装

※１.～➃期間限定商品

コラボ商品登場

〈ＰＥＡＮＵＴＳ×シュガーバターの木〉１.スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット ２,８６０円※おひとり様２点まで ２.スヌーピー シュガーバターの木 ショルダーバッグ ２,６８０円※おひとり様５点まで ３.スヌーピー シュガーバターの木 トレーナー ４,８６０円※おひとり様５点まで／１階特設コーナー（案内所横）

１.スヌーピーとウッドストックを刺繍でデザインしたポーチと、ポップアップ付きボックスとのセットです。チャーム部分にさりげないシュガーバターの木ロゴをあしらい、細部までこだわり満載！

２.ナイロン素材で軽くて丈夫な機能性抜群のショルダーバッグ。

３.お部屋でも、お出かけにも着ていきたくなるトレーナーは袖のワンポイント刺繍ロゴがとってもおしゃれ。『シュガーバターサンドの木』を持つスヌーピーが可愛すぎるここだけのオリジナルデザインです。

最高級の香り

〈ＡＲＯＭＡ ＴＲＵＦＦＬＥ〉１.アロマブラックサマートリュフチップス（４種） ２,１６０円 ２.アロマブラックトリュフポップコーン ３,２４０円 ３.トリュフフィナンシェ（白） ５６２円 ➃トリュフフィナンシェ（黒） ５１８円※３.➃大丸東京店初お披露目／１階ランキングＢＯＸ横

ポテトチップス・ポップコーンなどのスナックをはじめ、オイルやお塩といった調味料をご準備しております。また、この度トリュフ食品にこだわったＡＲＯＭＡ ＴＲＵＦＦＬＥが初めて焼き菓子をリリース。バター香るしっとりとしたフィナンシェに、香り高いトリュフを贅沢に練り込みました。

※１０月７日（火）まで

