【株式会社東京徽章】業界初「型代不要・小ロット対応」の社章サービス『ワンマークバッジ(TM)』を開始

株式会社東京徽章

株式会社東京徽章（本社：東京都葛飾区、代表取締役：堀口文人）は、企業ロゴやマークを精密加工技術で表現する新ブランド『ワンマークバッジ(TM)』を立ち上げました。

本ブランドは、業界初となる“小ロット対応・型不要”の社章サービスとして商標を出願済みです。

2025年10月より本格的な販売開始を予定しており、法人の周年記念や社内表彰、採用活動などに向けた新しい選択肢を提供します。

■開発背景

従来、社章やバッジの製作には「数百個単位のロット」や「金型の初期費用」といったハードルがあり、中小企業やスタートアップ企業にとって導入が難しい状況でした。

東京徽章は「企業の顔を、より身近に」をテーマに、

1個から製作可能な小ロット対応・金型不要の新しい社章サービス『ワンマークバッジ(TM)』を開発。

精密な彫刻加工技術を駆使することで、ロゴやマークを細かく再現し、従来の常識を覆すサービスを実現しました。

さらに、周年記念や社内表彰といった恒常的な用途に加え、展示会・採用イベント・セミナーなど短期イベントや限定配布にも最適です。必要な数だけスピーディーに製作できるため、「イベント仕様の社章・バッジ」を柔軟に導入いただけます。

■「ワンマークバッジ(TM)」の特徴

小ロット対応：1個から発注可能。周年記念や新規プロジェクト単位での製作にも最適

高精度の精密加工技術：細かなロゴデザインや複雑な形状も忠実に再現

国産品質：国内工場による加工・国産パーツ採用で高品質を保証

ブランド保護：商標「ワンマークバッジ(TM)」を出願済み。他社にはない独自の価値を提供

■製品仕様

素材：真鍮

仕上げ：金メッキ／銀メッキの2パターン

シンプル加工（凸磨き凹ホーニング）、カラー加工（研ぎエポ仕上げ）の2パターン

サイズ：W10~20mm

厚み：約1mm～1.5mm

パッケージ：専用ケース付き

納期：2週間～3週間

■価格

シンプル加工3個：24,000円（1個あたり8,000円）5個：25,000円（1個あたり5,000円）カラー加工3個：30,000円（1個あたり10,000円）5個：32,500円（1個あたり6,500円）

※数量・仕様により変動します。

上記は真鍮製（サイズ約14mm）・タイタック式・専用ケース入りの参考税別価格です。

最新の価格はお問い合わせまたは特設ページにてご確認ください。

サービス紹介ページへ :https://tokyokisho.com/onemark-badge/仕様・価格・導入の流れなど詳細は公式LPをご覧ください

■今後の展開

今後は企業周年記念や社内表彰、ブランドプロモーションなど、法人需要を中心に展開してまいります。あわせて、PR TIMESを活用した情報発信やウェブ広告などのプロモーション活動を通じ、多くの企業様に本サービスを知っていただけるよう取り組んでまいります。

■会社概要

会社名：株式会社東京徽章

所在地：東京都葛飾区柴又4‐13‐10

代表者：代表取締役 堀口文人

事業内容：トロフィー・メダル・バッジの製作・販売

公式サイト :https://tokyokisho.com/

■お問い合わせ先

株式会社東京徽章

担当：堀口

E-mail：info@tokyokisho.com