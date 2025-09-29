【株式会社東京徽章】業界初「型代不要・小ロット対応」の社章サービス『ワンマークバッジ(TM)』を開始
株式会社東京徽章（本社：東京都葛飾区、代表取締役：堀口文人）は、企業ロゴやマークを精密加工技術で表現する新ブランド『ワンマークバッジ(TM)』を立ち上げました。
本ブランドは、業界初となる“小ロット対応・型不要”の社章サービスとして商標を出願済みです。
2025年10月より本格的な販売開始を予定しており、法人の周年記念や社内表彰、採用活動などに向けた新しい選択肢を提供します。
■開発背景
従来、社章やバッジの製作には「数百個単位のロット」や「金型の初期費用」といったハードルがあり、中小企業やスタートアップ企業にとって導入が難しい状況でした。
東京徽章は「企業の顔を、より身近に」をテーマに、
1個から製作可能な小ロット対応・金型不要の新しい社章サービス『ワンマークバッジ(TM)』を開発。
精密な彫刻加工技術を駆使することで、ロゴやマークを細かく再現し、従来の常識を覆すサービスを実現しました。
さらに、周年記念や社内表彰といった恒常的な用途に加え、展示会・採用イベント・セミナーなど短期イベントや限定配布にも最適です。必要な数だけスピーディーに製作できるため、「イベント仕様の社章・バッジ」を柔軟に導入いただけます。
■「ワンマークバッジ(TM)」の特徴
小ロット対応：1個から発注可能。周年記念や新規プロジェクト単位での製作にも最適
高精度の精密加工技術：細かなロゴデザインや複雑な形状も忠実に再現
国産品質：国内工場による加工・国産パーツ採用で高品質を保証
ブランド保護：商標「ワンマークバッジ(TM)」を出願済み。他社にはない独自の価値を提供
■製品仕様
素材：真鍮
仕上げ：金メッキ／銀メッキの2パターン
シンプル加工（凸磨き凹ホーニング）、カラー加工（研ぎエポ仕上げ）の2パターン
サイズ：W10~20mm
厚み：約1mm～1.5mm
パッケージ：専用ケース付き
納期：2週間～3週間
■価格シンプル加工3個：24,000円（1個あたり8,000円）5個：25,000円（1個あたり5,000円）
カラー加工3個：30,000円（1個あたり10,000円）5個：32,500円（1個あたり6,500円）
※数量・仕様により変動します。
上記は真鍮製（サイズ約14mm）・タイタック式・専用ケース入りの参考税別価格です。
最新の価格はお問い合わせまたは特設ページにてご確認ください。
サービス紹介ページへ :
https://tokyokisho.com/onemark-badge/
仕様・価格・導入の流れなど詳細は公式LPをご覧ください
■今後の展開
今後は企業周年記念や社内表彰、ブランドプロモーションなど、法人需要を中心に展開してまいります。あわせて、PR TIMESを活用した情報発信やウェブ広告などのプロモーション活動を通じ、多くの企業様に本サービスを知っていただけるよう取り組んでまいります。
■会社概要
会社名：株式会社東京徽章
所在地：東京都葛飾区柴又4‐13‐10
代表者：代表取締役 堀口文人
事業内容：トロフィー・メダル・バッジの製作・販売
公式サイト :
https://tokyokisho.com/
■お問い合わせ先
株式会社東京徽章
担当：堀口
E-mail：info@tokyokisho.com