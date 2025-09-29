TBSラジオ『こねくと』糖尿病にまつわる偏見・呼称変更について学ぶ、オンラインシンポジウム開催決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで毎週月曜～木曜の14時から放送中、『こねくと』。

11月の放送では、帝人ファーマ株式会社の提供のもと、毎週月曜の15時35分頃から、糖尿病を取り巻く現況・課題について学ぶ、特別企画をお送りします。

また、11月30日（日）には、糖尿病の新呼称、「ダイアベティス」をテーマにオンラインシンポジウムを開催。『こねくと』パーソナリティの石山蓮華さんが進行し、清野裕さん（JADEC 日本糖尿病協会 理事長／関西電力病院 総長）・野見山崇さん（JADEC 日本糖尿病協会 理事／順天堂大学医学部附属静岡病院 糖尿病・内分泌内科 教授）といった糖尿病の専門家のほか、言葉の専門家として、飯田朝子さん（中央大学 国際経営学部 教授／日本ネーミング協会 理事）もお迎えし、あらゆる角度から「ダイアベティス（糖尿病）」について考察していきます。

特別ゲストとして、関根麻里さん（タレント）の出演も決定！

参加費用は無料、YouTubeでお気軽にご覧いただけます。詳しくは、TBSラジオ・ホームページ内、特設ページをご確認ください。

＜シンポジウム概要＞

タイトル：ワールドダイアベティスデー2025 オンラインシンポジウム「シン・ダイアベティス 言葉を変えると意識が変わる」

開催日：2025年11月30日（日）15:00～16:15

配信形式：YouTube・ライブ配信（TBSラジオ『こねくと』公式チャンネル内）

参加費：無料（事前申込制となります）

参加申込締め切り:11月28日（金） 23:59

特設ページリンク：https://www.tbsradio.jp/symposium_diabetes/

共催：JADEC（公益社団法人 日本糖尿病協会）、帝人ファーマ株式会社

こねくと

放送日時：毎週月曜日～木曜日・14時00分～16時50分

14時からNBC長崎放送でも放送します。

radiko・YouTubeでもお楽しみいただけます。

パーソナリティ：石山蓮華（電線愛好家・文筆家・俳優）

パートナー：（月）菅良太郎（パンサー）（火）でか美ちゃん（水）飯塚悟志（東京03） （木）土屋礼央

番組メールアドレス：connect@tbs.co.jp

番組ホームページ：https://www.tbsradio.jp/cnt/

番組X（旧Twitter）：@connect_tbsr

番組Instagram：@connect_tbsr

番組ハッシュタグ： #こねくと954