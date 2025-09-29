【季節の新メニューのご案内】「小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座」で「信州牛ときのこのすき焼き鍋コース＜90分飲み放題付き＞」を2025年10月1日（水）より、期間限定で提供開始。

株式会社フォンス信州牛ときのこのすき焼き鍋コース＜90分飲み放題付き＞

銀座の屋上で、信州の恵みが詰まったすき焼き鍋を

「小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座 ルーフトップテラス」が期間限定でお届けするのは、信州の豊かな自然が育んだ食材を堪能できる三段重のすき焼き鍋コース（90分飲み放題付き）です。郷土色豊かな前菜8種が彩る一の重から始まり、上質な信州牛肩ロースをご用意した二の重、数種類の信州産きのこが並ぶ三の重が続きます。信州牛ときのこは特製の割り下と合わせてすき焼き鍋で、〆には牛の旨味が溶け込んだ鍋にごはんと卵を加えて雑炊をお楽しみいただきます。銀座の隠れ家ルーフトップで、信州の恵みを堪能できる特別なひとときを。

東京タワーと東京スカイツリーが見える「小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座 ルーフトップテラス」濃厚な味わいの信州牛【メニュー概要】

メニュー名：信州牛ときのこのすきやき鍋コース＜90分飲み放題付き＞



提供内容：

＜一の重＞

信州の彩り前菜8種…色とりどりの信州食材を使った前菜が並びます。

＜二の重＞

信州牛の肩ロース…脂肪が滑らかで口どけが良く、柔らかさと風味に優れています。適度な霜降りのサシが入り、キメが細かく、濃厚な味わいをご堪能いただけます。

＜三の重＞

信州きのこと野菜の盛り合わせ…信州の山々で採れた数種類のきのこや群馬下仁田産の糸こんにゃく、白ねぎ、自家製厚揚げ豆腐の盛り合わせです。

＜ごはんもの＞

雑炊…〆にお楽しみください。

＜ドリンク飲み放題（90分制）＞

信州の地酒や焼酎、ワインやソフトドリンクが飲み放題で楽しめます。

提供価格：9,900円（税込）

提供期間：2025年10月1日（水）～2025年3月31日（火）

提供時間：17：00～22：00（最終入店20：00）

ご予約方法：ご予約日前日の21:00まで、お電話（03-5801-5995）にて承ります。

※2時間制です。

※事前予約制、2名様より承ります。

※仕入れ状況により、ご提供内容が一部変更になる場合がございます。

定番メニューもリニューアル

厳選された信州の肉や野菜を酒とともに楽しむ「ちゃんちゃん焼きコース＜90分飲み放題付き＞」を定番メニューとして新たにご提供。特製味噌だれを使ったちゃんちゃん焼きに加え、信州食材をメインに使用した前菜やサラダ、鉄板焼きで楽しむハムやソーセージをご堪能いただけます。

ちゃんちゃん焼きコース＜90分飲み放題付き＞【コース内容】

メニュー名：ちゃんちゃん焼きコース＜90分飲み放題付き＞

提供内容：

・石窯焼きの焼き野菜サラダ

・季節野菜の揚げ浸し

・サイドメニュー３種

・信州野菜と山吹デリカテッセンハムとソーセージの盛り合わせ

・福味鶏の信州味噌ちゃんちゃん焼き

・信州鶏炊き込みごはんの焼きおにぎり

・ドリンク飲み放題（90分制）



販売価格：7,700円（税込）

提供開始日：2025年10月1日（水）

提供時間：17：00～22：00（最終入店20：00）

ご予約方法：ご予約日前日の21:00まで、お電話（03-5801-5995）にて受け付けております。

※2時間制です。

※事前予約制、2名様より承ります。

※仕入れ状況により、ご提供内容が一部変更になる場合がございます。

小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座

【住所】東京都中央区銀座5-12-6 CURA GINZA 13階 / ルーフトップテラス

【電話番号】03-5801-5995

【営業時間】ランチ 11:00～16:00 / ディナー 16:00～22:30 (LO. 21:30)

【席数】13階 88席(個室2室) / ルーフトップテラス 45席

【定 休 日】なし

【アクセス】地下鉄「東銀座駅」徒歩1分 / 地下鉄「銀座駅」徒歩3分

・HP https://www.obusekurabu.com/shops/ginza.php

・Instagram https://www.instagram.com/kurabu_ginza2023/

小布施 寄り付き料理 蔵部

「栗と北斎と花のまち」長野県小布施の街づくりの中心を担ってきた「小布施 寄り付き料理 蔵部」の運営を株式会社フォンスが2018年に引き継ぎリニューアルして開業。板場の中心にある大きな竈で炊くごはんに味噌汁、自然豊かな信州で育まれた肉や魚など、素材の持つ旨みを最大限に引き出したシンプルな和食を、築270年以上の歴史ある空間で提供しています。

2023年11月、歌舞伎座近くに「小布施 寄り付き料理 蔵部 銀座」を開業。13階の羽釜を設えたオープンキッチンを中心とした100席近くを擁する大空間フロア、360度の都心の景観を望むルーフトップテラスの2フロアでお食事を満喫いただけます。

・HP https://www.obusekurabu.com/