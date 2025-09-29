250周年を迎えたロイヤル コペンハーゲン。東京 丸の内エリアに新店オープン
1775年に誕生し、今年250周年を迎えるデンマークのブランド、ロイヤル コペンハーゲン。
1967年に東京・丸の内にロイヤル コペンハーゲン国内一号店をオープンしてから58年。
このたび東京駅からほど近い、新丸ビル3階に最新のコンセプトを表現したストアが誕生します。
新丸ビル3階にオープンするショップのイメージ
コペンハーゲンのフラッグシップストアと同じく、プレートを並べた象徴的なディスプレイウォールを備え、250年にわたり受け継がれてきたアートやデザイン、歴史やクラフツマンシップを感じられる気品あふれる美しい空間です。
250年にわたり、熟練の職人の手によって描かれているテーブルウェア
オープンを記念して登場する、ロイヤル コペンハーゲンの新作グラスコレクション「オーロラ」
この秋、ロイヤル コペンハーゲンに新たに加わるグラスコレクション「オーロラ」、人気の定番デザインの新作も新丸ビル店に一足早く登場します。
進化を続けるブランドから新たに登場する、無鉛クリスタルのグラス
環境にやさしい無鉛クリスタルを使用したグラスは、すべてスロヴェニアで職人がマウスブローによって仕上げたもの。シャンパンクープ、ワイングラス、ウォーターグラスの3種は、いずれもロイヤル コペンハーゲンの伝統と卓越した技術を感じるディテールを随所に取り入れています。
ロイヤル コペンハーゲンのポーセリンとも美しいハーモニーを奏でるグラスウェアは食卓や祝杯のひとときを、より洗練された輝きで彩ります。
フルーテッド（二枚貝の表面をイメージした縦溝模様）、かたつむりの殻など過去のアイテムへのオマージュが込められたディテール
グラス底面にはクラウンマーク
特別なサービス
オープンを記念して、カップの内側に手描きでお名前をお入れするサービス -Bespoke（ビスポーク）-を期間限定で受注販売いたします。ポーセリンの表面に、絵付け職人がハンドペイントでひとつひとつ丁寧に名前をお入れする、完全オーダーメイドの特別なアイテムは、世界で一つのスペシャルピース。 結婚や誕生日、様々な人生の節目、特別な方へのギフトはもちろん、特別なものを手に入れたい方にも最適です。
期間限定で受注を受付するBespoke（ビスポーク）は特別なギフトにも
また、250周年を記念して発売された特別なアイテムなど、様々なアイテムも揃うほか、1908年から制作を続けているイヤープレートのバックナンバーのお取り寄せも承ります。（*年号によりお取扱いがない場合もございます。）
250年にわたるクラフツマンシップを、ブランドの世界観とともに体感いただける空間のなかで、ゆったりとお買い物をお楽しみいただける、ロイヤル コペンハーゲンの新しいストア。心華やぐクリスマスシーズンから日常のひとときまで。みなさまの暮らしに美しく心地よい時間をお届けできればと願っています。
※オープンを記念して税込16,500円以上お買い上げの方に、手彫りの型を使い、伝統の注染で染めあげた日本の職人のクラフツマンシップが詰まった“オリジナル手ぬぐい”を1枚プレゼントいたします。
（無くなり次第終了／他のキャンペーンとの併用はできません）
オープン記念のオリジナル手ぬぐいは数量限定
「ロイヤル コペンハーゲン 新丸ビル店」 詳細情報
オープン日 ：2025年10月18日（土）※予定
定休日 ：年中無休（但し、1月1日及び法定点検日は除きます。）
営業時間 ：平日・土曜 11:00～21:00 日曜・祝日 11:00～20:00
住所 ：〒100-6503 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸ビル 3階
TEL ：03-6206-3777
◆10/18新丸ビル店オープン記念 先行発売アイテム ：
新作 グラス「オーロラ」 （他店では12月頃からの発売となります）
ウォーターグラス ペア (各270ML) 税込価格 30,800円
ワイングラス ペア (各260ML) 税込価格 30,800円
シャンパングラス クープ ペア(各250ML) 税込価格 30,800円
新作
ブルーフルーテッド プレイン マグ ペア360ML 税込価格 33,000円
ブルーフルーテッド メガ マグ ペア 360ML 税込価格 16,500円
ブルーフルーテッド メガ オーバルディッシュ#9 (35×27.5×H3CM) 税込価格 26,400円
ロイヤル コペンハーゲン
1775年デンマーク王室の保護のもと、開窯されたブランド、ロイヤル コペンハーゲン。250年にわたり伝統とクラフツマンシップを受け継ぎながら、清楚で繊細な美しいテーブルウェアを世に送り出しています。今もハンドペイントの技を守りながら、現代的で大胆なデザインも発表し、自由な発想と新しい感性による進化を続けています。
ロイヤル コペンハーゲン 公式オンラインストア ： ROYALCOPENHAGEN.JP
ロイヤル コペンハーゲンショップ一覧 ： www.royalcopenhagen.jp/contents/shoplist