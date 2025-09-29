AIを活用した脈診

【慶陽（中国）2025年9月29日新華社＝共同通信JBN】9月24日夜、Qingyang traditional Chinese medicine cultural night market（慶陽伝統中医文化夜市）が開幕しました。

夜市には、有名な中医学（TCM）医師による無料診療、適切な中医学術のデモンストレーション、ハーブサシェ作り、健康茶の試飲など、7つの主要な体験ゾーンが設けられました。

省および市の複数の著名な中医学医師が、脈診や体質判定など、現場でのサービスを提供しました。鍼灸やマッサージの施術にも多くの市民が集まり、温かく活気のある雰囲気が生まれました。

このイベントは、2025年Gansu Qingyang Qihuang Cultural Forum（甘粛慶陽岐黄文化フォーラム）の重要な一部として、9月29日まで開催されます。

ソース：Publicity Department of Qingyang Municipal Party Committee