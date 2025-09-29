「第３回おいしい米粉パンコンテスト」inやまがたへの出品者を募集します！

山形県農林水産部 農産物販路開拓・輸出推進課

米粉の利用拡大に向けた機運の醸成に向けて、消費者の米粉パンへの関心度を高めるため、下記のとおり今年度もコンテストを開催いたします。

■募集要項

１ 対象者 国内で米粉パンを製造・販売する事業者

２ 募集商品 国産米粉を主原料とするパン（米粉含有量50％以上）

３ スケジュール

（１）募集期間：令和７年９月24日（水）～11月19日（水）

（２）１次審査：令和７年12月中旬

（３）最終審査：令和８年１月21日（水）

（４）表 彰 式：令和８年２月下旬

４ 審査方法

（１）１次審査：応募書類による審査

（２）最終審査：１次審査通過者の商品を審査員と一般消費者が試食のうえ総合審査

５ 表彰

グランプリ１点、準グランプリ２点、優秀賞４点、

グルテンフリー賞１点（全ての原材料にグルテンを含まない商品）

マイ米粉パン賞１点（一般消費者の投票で決定）

６ その他

詳細はコンテスト公式ホームページを御覧ください

■公式ホームページ

やまがた米っ粉(こめっこ)クラブ｜山形の米粉・米粉食品情報ポータル(https://yamagata-komeko.jp/komekopan2025/)

■公式Instagram

https://www.instagram.com/yamagata_komeko/

全国から皆さまのご応募お待ちしております。

