「第３回おいしい米粉パンコンテスト」inやまがたへの出品者を募集します！
山形県農林水産部 農産物販路開拓・輸出推進課
米粉の利用拡大に向けた機運の醸成に向けて、消費者の米粉パンへの関心度を高めるため、下記のとおり今年度もコンテストを開催いたします。
■募集要項
１ 対象者 国内で米粉パンを製造・販売する事業者
２ 募集商品 国産米粉を主原料とするパン（米粉含有量50％以上）
３ スケジュール
（１）募集期間：令和７年９月24日（水）～11月19日（水）
（２）１次審査：令和７年12月中旬
（３）最終審査：令和８年１月21日（水）
（４）表 彰 式：令和８年２月下旬
４ 審査方法
（１）１次審査：応募書類による審査
（２）最終審査：１次審査通過者の商品を審査員と一般消費者が試食のうえ総合審査
５ 表彰
グランプリ１点、準グランプリ２点、優秀賞４点、
グルテンフリー賞１点（全ての原材料にグルテンを含まない商品）
マイ米粉パン賞１点（一般消費者の投票で決定）
６ その他
詳細はコンテスト公式ホームページを御覧ください
■公式ホームページ
やまがた米っ粉(こめっこ)クラブ｜山形の米粉・米粉食品情報ポータル(https://yamagata-komeko.jp/komekopan2025/)
■公式Instagram
https://www.instagram.com/yamagata_komeko/
全国から皆さまのご応募お待ちしております。
フルーツ150周年記念ポータルサイトはこちら(https://ymgt-f150.com/)