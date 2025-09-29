RESERVA予約システムに新機能搭載！柔軟な営業体制を実現する「特定日設定機能」の提供を開始

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、予約システム「RESERVA（レゼルバ）」において、柔軟な営業体制の構築を支援する「特定日設定機能」を新たに搭載しました。本機能では、特定日ごとに営業時間の変更、休日設定、特別料金設定が可能となり、年末年始や繁忙期など季節要因によるスケジュール調整に対応できます。急な休業や臨時営業の反映も容易で、予約利用者に正確な情報を提示することで信頼性を高め、問い合わせ負担の軽減にもつながります。

「特定日設定機能」詳細 :https://digital.reserva.be/function-introduction-specific-day/

■RESERVA概要

RESERVAは、美容、教育、観光などを含む350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。累計導入実績は35万社を超え、オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供します。今回追加された「特定日設定機能」は、施設やサービス事業者が柔軟に運営時間や料金を変更でき、顧客対応の効率化と利便性向上を実現します。

■開発の背景

美容室やネイルサロン、オンラインスクールなど各店舗において、年末年始やお盆といった特別な営業日を営業カレンダーに正しく反映できず、運営に支障をきたすケースが少なくありませんでした。その結果、スタッフのシフト調整や顧客への案内に齟齬が生じ、業務ミスや機会損失につながることもありました。そのような課題を解消するべく、特定日ごとに営業時間や料金を適宜設定できる機能を新たに開発しました。

「特定日設定機能」利用時の設定画面イメージ

当社では今後も、サービス業や施設運営における予約業務のDX推進を支援すべく、より実用的で高機能なサービスを提供してまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 H P ：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）