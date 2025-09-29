「知るべし！しりべし」が放送中！

北海道

後志総合振興局では、後志管内20市町村のイベントや食、観光スポットなどの魅力を紹介する15分間のラジオ番組、「知るべし！しりべし」を後志管内のコミュニティFMラジオ局であるFMおたる・ラジオニセコで放送中です。

FMおたる（76.3MHz）は、８月15日（金）16時30分から、ラジオニセコは（76.2MHz）、８月５日（火）13時15分から放送を開始しています。

各回テーマを変え、後志の魅力を深掘り！後志地域各地のイベント情報や食の魅力などを特集して耳寄りな情報を発信します。

この機会に「後志をしるべし！」お聴き逃しなく！

今後の放送日程は次のとおりです。

・FMおたる

８月15日（金）～12月19日（金）までの隔週金曜日 16時30分～16時45分

・ラジオニセコ

８月５日（火）～12月９日（火）までの隔週火曜日 13時15分～13時30分

※いずれもアプリで聴くことができます。

FMおたる ：Listen Radio（リスラジ）

ラジオニセコ：サイマルラジオ

○過去の放送はこちらから

https://youtu.be/5cQ7RUu4FCw