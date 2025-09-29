【紀ノ国屋】冬の食卓を彩る、心躍るクリスマスと晴れやかなお正月。店頭ご予約受付を2025年10月1日（水）より、開始いたします。

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋では、2025年10月1日（水）より「紀ノ国屋のクリスマス」と「紀ノ国屋のおせち」の店頭ご予約承りを開始いたします。

今年のクリスマスは、家族や仲間と囲む特別なひとときにぴったりな、2段仕立てのショートケーキが新登場。見た目もボリュームも華やかで、パーティーの主役になること間違いなし。おせちは、京都や金沢の名店による逸品など、担当バイヤーが厳選した品々を取り揃えました。

紀ノ国屋のごちそうで、笑顔あふれるクリスマスと心豊かな新年をお迎えください。

紀ノ国屋のクリスマス 2025

・一部商品をご紹介します。

紀ノ国屋 プレミアムクリスマスショートケーキ紀ノ国屋 プレミアムクリスマスショートケーキ

（直径【上段】約15cm 【下段】約21cm）

販売価格：19,980円（税込）

NEW！【ご予約のみ】【18台限定】

果物バイヤー厳選の苺と口どけの良い

生クリームで仕上げた上品な味わいの

ショートケーキです。

紀ノ国屋 ブッシュ・ド・ノエル紀ノ国屋 ブッシュ・ド・ノエル

（約16cm×8cm×高さ7cm）

販売価格：4,212円（税込）

スポンジでチョコホイップとくるみを

ロールし、チョコレートガナッシュでコー

ティングしました。

小麦粉・卵・乳製品を使わない、8大アレルゲン不使用ケーキTOIRO XmasトリプルベリーフロマージュTOIRO XmasストロベリーショートケーキTOIRO Xmasリッチショコラケーキ

TOIRO Xmasトリプルベリーフロマージュ（直径 約15cm） 販売価格：4,320円（税込）

NEW！魚沼コシヒカリ100％の米粉を使ったスポンジに、レアチーズ風いちごムース、ベリーソース、3種のベリーをトッピングした、豆乳レアチーズ風いちごムースケーキです。

TOIRO Xmasストロベリーショートケーキ（直径 約15cm） 販売価格：4,320円（税込）

十日町産魚沼コシヒカリ100％の米粉を使用したスポンジにミルク風味の豆乳クリームを絞った特定原材料不使用のショートケーキです。

TOIRO Xmasリッチショコラケーキ（直径 約15cm） 販売価格：4,320円（税込）

十日町産魚沼コシヒカリ100％の米粉スポンジに豆乳チョコクリームを絞りました。特定原材料不使用のチョコレートケーキです。

スクエア保冷バッグ（ピンク）スクエア保冷バッグ（ピンク）

（縦24×横26×マチ22cm）

販売価格：1,760円（税込）

【200枚限定】底マチの広い保冷バッグ

スクエア保冷バッグ1枚と、紀ノ国屋のクリスマスケーキ1点を同時にご予約で、クリスマスケーキを税込み価格より10％OFFにてご予約承ります。

※プレミアムクリスマスショートケーキは、外装箱のサイズが約縦14.5cm×横30.5cm×奥行き30.5cmとなり、スクエア保冷バッグには入りません。あらかじめご了承ください。

店頭ご予約承り期間

10月1日（水）～12月10日（水）まで 各店舗サービスカウンターにて予約承りをいたします。

予約対象店舗

■プレミアムクリスマスショートケーキ：インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店

■クリスマスショートケーキ（4号／5号）、ブッシュ・ド・ノエル、スクエア保冷バッグ（ピンク）：インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店、Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店、Daily Table KINOKUNIYA 各店（シャポー船橋店を除く）、KINOKUNIYA entree ニッケコルトンプラザ店

お渡し日

■クリスマスショートケーキ（4号／5号）、ブッシュ・ド・ノエル：12/19（金）～21（日）以下の店舗のみで承ります。

インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店、Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店、Daily Table KINOKUNIYA 各店（アトレ吉祥寺店、西荻窪駅店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、アトレヴィ三鷹店、ソコラ用賀店、光が丘IMA店）

■12/23（火）～25（木）は予約対象の全店舗にて承ります。

消費期限

■プレミアムクリスマスショートケーキ、クリスマスショートケーキ（4号／5号）、ブッシュ・ド・ノエル：お渡し日翌日の24時

紀ノ国屋のおせち 2026

・一部商品をご紹介します。

【1】紀ノ国屋 和風おせち料理二段【1】紀ノ国屋 和風おせち料理二段

3～4人前（21×21×6.7cm）二段

販売価格：43,200円（税込）

限定100 セット

厳選した素材の持ち味を活かし、丹念にお重に詰め合わせました。

山海の幸に新年の願いを込めて。

【お献立】

◆壱の重

数の子／スモークサーモン巻／きんとん／栗甘露煮／紅白蒲鉾／合鴨スモーク／日向夏網笠／黒豆／松笠烏賊雲丹焼／牛蒡胡麻クリーム和え／伊達巻／紅白生酢／イクラ／田作り

◆弐の重

鰆西京焼／サーモン西京焼／活車海老艶煮／帆立貝柱照焼／粟麩のオランダ煮／子持鮎／蛸柔煮／鰻八幡巻／棒鱈／あかね鮑／一口昆布巻／有平蒟蒻／竹の子／椎茸／絹さや／梅花人参

【12】京都 京料理 たん熊北店 和風二段【12】京都 京料理 たん熊北店 和風二段

４人前(20x20x６cm) 二段

販売価格：42,120円（税込）

限定40セット

四季の風情を料理に映す京都の人気料亭から、伝統の技と真心を込めて丁寧に仕上げたおせち。

京料理の本質を継承した繊細で奥深い味わいの数々をお届けします。

【31】金沢 浅田屋 和風おせち二段【31】金沢 浅田屋 和風おせち二段

3～4人前(21.5x21.5x4.2cm) 二段

販売価格：43,200円（税込）

限定35セット

創業は慶応3年。

数寄屋造りの老舗料亭旅館が手仕事で紡ぐおせちは、加賀料理の風雅を感じる逸品。

素材の滋味が溢れ出す、深く繊細な味わいです。

店頭でのお申し込み

店頭承り：10月1日（水）より各店舗サービスカウンターにて予約承り開始

店頭引き取り及び配送承りご予約可能店舗：

インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店

配送承りのみご予約可能店舗：

Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店、Daily Table KINOKUNIYA 各店（シャポー船橋店を除く）、KINOKUNIYA entree ニッケコルトンプラザ店

ご自宅でも移動中でも、並ばずにこ注文いただけるオンラインストアからのご予約が便利です。

オンラインストアでのお申込み

対象商品：「WEB」マーク付き商品

※オンラインストアでは税込みの価格での表記となっております。

店舗受取り（オンライン予約）

オンラインストアでご予約いただく際に「店舗受取」を選択し、下記の5店舗いずれかを選択してご注文ください。

対象商品 ：品番1～78の「WEB」マーク付き商品

お渡し日時：12月31 日（水）13:30～16:00

お渡し場所：各店舗特設会場

受取り/ご予約可能店舗：インタ ーナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店

※オンラインストアで注文時にご選択いただいた店舗でのお渡しとなります。

※天候等の諸事情により、お渡し時間に変更が生じる場合もございます。

※全国お届けおせち、ごちそう産直便の各商品は対象外となります。

紀ノ国屋公式オンラインストア限定特典（紀ノ国屋おせち１.～６.限定）

オンラインストアポイント 付与2倍

期間：12月10日（水）23:59まで

オンラインストアポイントを「2倍」付与させていただきます。

※詳しくは「紀ノ国屋公式オンラインストアおせち専用ページ」をご確認ください。

おせち料理配送について

店頭でのお渡し：12月31日（水）13：30～16：00

ご自宅配送 ：12月31日（水）14：00～19：00頃

配送エリア ：東京（離島を除く）、埼玉、千葉、神奈川

※おせち1個につき送料として1,300円（税込）いただきます。

※時間指定はお承りできません。

全国お届けおせち・ごちそう産直便配送

お届け日：12月29日（月）（一部商品を除く）

配送エリア：全国（沖縄・離島を除く）

※時間指定はお承りできません。

