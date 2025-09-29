リアルタイム対戦ゲーム『#コンパス』、 「ポプテピピック」コラボが本日より開催！ 新コラボヒーローとして「ポプ子＆ピピ美」が登場！ コラボ記念カードやコラボコスチュームを獲得しよう！

NHN PlayArt株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt）と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供するiOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下＃コンパス）において、テレビアニメ「ポプテピピック」とのコラボレーションを2025年9月29日(月)より開始します。

今回のコラボレーションイベントでは、新コラボヒーローとして「ポプ子＆ピピ美」が参戦。また、「ポプ子」と「ピピ美」をモチーフとしたコラボコスチュームが登場するほか、ヒーローガチャやカードガチャ、ログインボーナスなど、期間限定で盛りだくさんのイベントも実施します。

『#コンパス』と「ポプテピピック」の世界を存分にお楽しみください！

開催期間：2025年9月29日（月）～2025年10月19日（日）

■総勢10名の声優陣によるキャラクターボイスを収録！新コラボヒーロー「ポプ子＆ピピ美」が登場！









ポプ子

短いほう。

CV：斉藤 壮馬、岡本 信彦、潘 めぐみ、水樹 奈々、速水 奨

ピピ美

長いほう。

CV：石川 界人、阿部 敦、伊瀬 茉莉也、能登 麻美子、中田 譲治

■「ポプテピピック」コラボ記念 期間限定ピックアップカードガチャ実施

コラボカード出現率28倍、レア以上確定！

開催期間：2025年9月29日（月）～2025年10月19日（日）

■「ポプテピピック」コラボ記念 期間限定ピックアップ無料SRカードガチャ実施

毎日10連×10日で最大100連！SRカード確定、毎日1回限定！

開催期間：2025年9月29日（月）～2025年10月19日（日）

■「ポプテピピック」コラボ記念 期間限定ヒーローガチャ実施！

コラボヒーローか衣装が必ず出現！

開催期間：2025年9月29日（月）～2025年10 月20日（月）

ポプ子 ｘ Voidoll（CV：丹下 桜）

ポプ子 ｘ メグメグ（CV：佐倉 綾音）

ポプ子 ｘ ポロロッチョ（CV：福山 潤）

ピピ美 ｘ みりぽゆ（CV：田村 ゆかり）

ピピ美 ｘ チーちゃん（CV：内田 真礼）

■「ポプテピピック」コラボ記念ミッションをクリアしよう！

開催期間：2025年9月29日（月）～2025年10月19日（日）

期間中にミッションをクリアすることで、「ポプ子＆ピピ美」専用のヒーローメダルや、コラボチャットメッセージ、コラボアイコン、コラボSRカードなどが入手できます。

■「ポプテピピック」コラボ記念 期間限定ログインボーナス実施！

開催期間：2025年9月29日（月）～2025年10月19日（日）

※期間中に7日間ログインすることですべて受け取れます。

■ログインボーナス

1日目：カードエナジー＋10,000

2日目：ゴールドチップ1枚

3日目：URチケット1枚

4日目：フリーメダル3枚

5日目：ビットマネー＋300

6日目：プラチナチップ1枚

7日目：アカウントアイコン

▼テレビアニメ「ポプテピピック」とは

『ポプテピピック』（POP TEAM EPIC）は、大川ぶくぶによる日本の4コマ漫画作品、およびそれを原作としたテレビアニメ。漫画は『まんがライフWIN』にて2014年より連載中。通称『ポプテピ』『ポプテ』。キャッチコピーは「とびっきりのクソ4コマ!!」

©大川ぶくぶ／竹書房・キングレコード

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

公式サイト http://app.nhn-playart.com/compass/

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「niconico」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。

※)「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ ゲーム概要

タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

※AppleおよびAppleロゴは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。