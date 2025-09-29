関西初となるLIMITED SHOPを10月15日(水)～ 10月21日(火)に阪急うめだ本店１階 バッグアトリエ イベントスペースにて開催

Strathberry Ltd.

タイムレスな美しさと機能性を兼ね備えたデザイン、そしてクラフツマンシップあふれるものづくりで知られるスコットランド発のレザーブランド「STRATHBERRY（ストラスベリー）」が、阪急うめだ本店１階 バッグアトリエ イベントスペースにてLIMITED SHOPを10月15日(水)～ 10月21日(火) に開催いたします。

ブランドを象徴する定番シリーズを中心に、スコットランドでデザインされ、スペインで丁寧に手作りされたレザーバッグを豊富にご覧いただけます。





ブランドを象徴するMosaic(モザイク)シリーズやTote (トート)シリーズはバリエーション豊かなカラーでご紹介いたします。なお、会期中にSTRATHBERRYの商品を税込60,000円以上お買い上げいただいた先着50名様に、シルクスカーフをプレゼントいたします。※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

Mosaic Bag

価格 \96,800



洗練されたデザインと実用性を兼ね備え、あらゆるシーンにフィットする万能な“モザイクバッグ”。日常の必需品をスマー トに収納いたします。

Mosaic Nano

価格 \79,200



アイコニックなモザイクを小ぶりに再構築した“モザイク・ナノ。軽快なクロスボディ仕様で、日常の持ち物 をスタイリッシュに携帯。装いに華やぎを添えるミニバッグです。

Midi Tote

価格 \118,800



定番の“ミディトート”は、タイムレスなスタイルと立体的なシルエットが魅力のベストセラーバッグ。アイコニックなミュージックバー開閉が特徴で、付属ストラップでショルダーやクロスボディとしても活躍します。

Mini Tote

価格 \84,700

コンパクトながら必要なアイテムを収められる実用性を備え、象徴的なミュージックバー開閉が特徴の“ミニ トート”。ショルダーやクロスボディとしても活躍する付属ストラップは、チェーン仕様で華やかさも持ち合わせた一品です。

＜STRATHBERRY＞LIMITED SHOP

2025年 10月15日(水)～ 10月21日(火)

阪急うめだ本店１階 バッグアトリエ イベントスペース

電話:06-6361-1381(大代表)

営業時間:午前10時～午後20時(※12階・13階レストランは午前11時から午後10時)

【STRATHBERRY（ストラスベリー）について】

エディンバラで誕生し、スペインの熟練職人の手によって丁寧に仕立てられるSTRATHBERRY（ストラスベリー）は、「心に響く上質さ」を再定義する革新的なラグジュアリーブランドです。ブランドの象徴である「ミュージックバー」クロージャーと建築的なシルエットは、一目でそれとわかるアイコニックな存在として、世界中のスタイルアイコンたちから高い支持を得ています。

タイムレスなデザインと上質な素材が魅力のSTRATHBERRYのアイテムは、スペインの歴史ある工房で熟練の職人たちによって丁寧に仕上げられています。歴史あるスペインの工房で丁寧に作られた一つひとつのアイテムには、高い品質と熟練した革職人の技術への深い敬意が込められています。

2013年にガイ＆リアン・ハンドルビー夫妻が設立したSTRATHBERRYは、スペインの職人技とスコットランドの精神を融合し、「予想もしない場所から、心温まるラグジュアリーを届ける」という想いを体現しています。

公式サイト: https://jp.strathberry.com

Instagram : https://www.instagram.com