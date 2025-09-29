10/18「秋の感謝市」開催！【山形県米沢市】

山形県米沢市秋の感謝市🍠🍂

米沢食の市場の特別企画「秋の感謝市」が、10月18日（土）、米沢魚市場（米沢市中田町4790-1）にて開催されます！

まぐろの解体ショーとその即売会、また、浜焼きの販売や小学生までを対象とした「魚のつかみ取り」など、見どころ盛沢山の内容です - ̗̀📣》

米沢魚市場の海産物や、野菜・果物などの農産物、加工食品や花なども販売されるほか、キッチンカーの出店もございます🎈

秋の味覚を探しに、米沢魚市場へ行ってみませんか？🍁🔎🫶

みなさまのお越しをお待ちしております！

米沢食の市場とは

昨年末、地元スーパーが閉店し、「気軽に生鮮食品が買える場所がなくなった」との声が多く寄せられたことから、米沢魚市場・青果市場など多くの地元食品関係者たちが一致団結し、この新しいマーケットを立ち上げました。

令和7年2月22日にスタートした「米沢食の市場 土曜朝市」🌞

今ではリピーターも多く、市内のみならず市外からのお客様も増えており、毎週大変な賑わいを見せています！出店者も増えており、幅広いラインナップをお楽しみいただけますよ

＼ 10月は「毎週土曜日」休まず開催！ ／お問い合わせ

米沢食の市場事務局

（米沢総合卸売センターP-PAL内）

TEL：0238-37-4300

HP：https://yone-ichi.com/