暗号資産決済「Slash Payment」の事業譲渡および新サービス「Nodex Pay」への移行に関するお知らせ

Slash Fintech Limited

Slash Fintech Limited（本社：British Virgin Island、代表取締役 佐藤伸介、以下「当社」）は、暗号資産決済「Slash Payment」事業をNodex Global Limited（本社：Cayman Islands、以下「Nodex社」）へ譲渡すること、ならびに本事業が新サービス「Nodex Pay」としてリブランディングされることをお知らせいたします。





・メインネット：http://app.nodexpay.com/

・テストネット：http://testnet.app.nodexpay.com/

・Nodex Pay Docs： https://nodex-pay.gitbook.io/docs/

Nodex Payの各種機能は提供を開始しており、Slash Paymentと同様の決済体験が可能となっております。事業譲渡によりドメインが変更されましたが、各導入事業者様のこれまでの決済データはNodex Payの管理画面から引き続き閲覧可能であり、メールアドレスによるログインを行なっていたユーザー様は、Slash Vision Portal（https://app.slash.vision/）にてログイン/エクスポートの対応をお願いいたします。

また、2025年10月31日には、Slash Paymentの管理画面へのアクセスを停止（現在は、Nodex Payにリダイレクト）することを予定しており、Slash PaymentからNodex Payへの移行に関しては、引き続き安心してサービスをご利用いただけますよう、Nodex社とともに万全のサポート体制を整えてまいります。

なお、決済サービス自体は、移行期間中も通常通りご利用いただけますのでご安心ください。本件に関するご質問やご不明な点がございましたら、下記サポート窓口までお問い合わせください。

メールアドレス：hello@slash.vision

Slash Vプリカ SHOPに関しては、誠に勝手ながら、運用を一時休止させていただきます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。再開の時期につきましては、準備が整い次第、改めて公式Xにてお知らせいたします。

事業譲渡及び新サービス「Nodex Pay」について



当社はこれまで「Slash Payment」を通じて、多くの導入事業者様およびユーザー様にシームレスな暗号資産決済体験を提供してまいりました。 この度、さらなる事業拡大とサービスの高度化を図るため、決済事業の専門性と強固な経営基盤を持つNodex社との間で、事業譲渡に関する合意に至りました。 本譲渡により、「Slash Payment」は、新サービス「Nodex Pay」として生まれ変わり、Nodex社の経営資源と技術力を活用し、より安定したサービスを提供してまいります。

・譲渡対象事業：暗号資産決済「Slash Payment」に関する一切の事業

・譲渡日（効力発生日）：2025年10月31日（予定）

・移行期間：2025年9月29日15時～10月31日18時

事業譲渡後も「Slash Payment」で提供していた基本的なサービス内容、利用規約等に大きな変更はなく、新サービス「Nodex Pay」として現行のシステムを継続してご活用いただけます。 導入事業者様およびユーザー様に引き続き安心してサービスをご利用いただけますよう、Nodex社とともに万全のサポート体制を整えてまいります。なお、本件に関する個別手続き等については、別途ご案内いたします。 当社は今後、新たな事業領域に経営資源を集中し、さらなる企業価値向上を目指してまいります。 ステークホルダーの皆様には、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

Slash Fintech Limitedについて

企業名：Slash Fintech Limited（British Virgin Island）

所在地：4th Floor, Water’s Edge Building, Meridian Plaza, Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110.

代表：代表取締役社長 Shinsuke Sato

設立：2021年11月23日

Slash Payment： https://slash.fi/

Slash Ｖプリカ SHOP ：https://vpc.slash.fi/

White Paper：https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper

X： https://twitter.com/SlashWeb3