大人気〈NANGA（ナンガ）〉とのコラボレーションアイテムが発売！今年はFREAK'S STORE・Freada・Firsthandの3ブランドから別注ダウンが登場！

株式会社デイトナ・インターナショナル


大人気＜NANGA（ナンガ）＞とのコラボレーションアイテムが今年はなんと3ブランドから！
FREAK'S STOREをはじめ、Freada、Firsthandの３ブランドから別注ダウンが登場。
さらにここでしか買えない別注小物も。
各ブランドのムードが表れた別注モデルをバリエーション豊富に展開。


〈FREAK’S STORE〉

別注DOWN JACKET　\44,000(税込) 【MENS/WOMENS】









ミリタリーで人気のハッピースーツをベースにした別注デザイン。防寒性・撥水性に優れ、表地にはタスラン糸を使用。コットンライクな風合いと軽やかな着心地を両立したダウンジャケットです。


別注NEW DOWN JACKET　\33,000(税込)　【MENS/WOMENS】









防寒性と撥水性を兼ね備えたダウンジャケット。表地にはタスラン糸を採用し、コットンライクな質感でありながら軽量。快適な着心地を実現した万能な一着です。


別注HOODIE DOWN JACKET　\46,200(税込)　【MENS/WOMENS】








ミリタリーで人気のハッピースーツをベースにしたFREAK'S STOREだけの別注デザイン。別注DOWN JKTにフードを加え、実用性とデザイン性をさらに高めた特別仕様のアウターです。


別注キルトフーディー　\47,300(税込)　【WOMENS】






人気のロングキルトダウンをフード付きに別注。Iラインの美しいシルエットとダイヤ柄のキルトステッチが特徴で、スタイリッシュに着こなせます。ひざ下丈でヒップやももをカバーし、すっきりした印象に。


〈Freada〉

Freada別注 DOWN JACKET　\61,600(税込)








国内洗浄されたスペイン産ホワイトダックダウンを使用した高品質な一着。軽くて暖かく、撥水加工を施したリップストップナイロンの表地を採用。NANGAハイスペックモデルの寝袋にも用いられる素材で機能性抜群。NANGA×Freadaコラボネーム付きです。


〈Firsthand〉

Firsthand別注GEN2 DOWN JACKET　\59,400(税込)　【MENS】










ミリタリー定番のECWCS GEN2 PARKAをベースにしたFirsthand限定ダウン。真冬に1枚で完結できるよう収納力あるポケットを多数装備。表地はタスラン糸を採用し、コットンライクで軽量感ある仕上がり。タウンユースからアウトドアまで幅広く対応可能な万能アウターです。


Firsthand別注オーロラテックス リサイクルダウンJACKET　\44,000(税込)　【WOMENS】









NANGA定番素材“オーロラテックス”を用いて一から別注した特別なアイテム。ミニマルで合わせやすいデザインに加え、スタンドカラーで首元も暖か。リサイクルダウンを採用し、裾のドローコードによるシルエット調整や同色ロゴ刺繍もさりげないポイントです。




NANGA / ナンガ

ナンガは、1941年に先代「横田晃」によって、近江真綿布団の産地からスタートした、羽毛の町から生まれた寝袋メーカーです。
社名「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。ナンガ・パルバットは標高8126mで世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろうという」という思いが込められています。
そのNANGAのこだわりは羽毛です。長年培ってきた、羽毛の選定・洗毛・管理のノウハウによって、よりあたたかい羽毛製品を作り続けることができています。





FREAK’S STORE/フリークス ストア




「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。


1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。





Freada/フリーダ




メキシコの女性画家Frida Kahlo(フリーダ・カーロ）をブランドアイコンに、メキシコらしいビビッドな色合いや柄と、古着を原型としたミリタリー要素をミックスしたFREAK'S STOREのハウスブランド。トレンドに左右されることなく形はあくまでもベーシックで、着あわせによって長い時期着られるアイテムが多いのが特徴的なブランド。





Firsthand/ファーストハンド




ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトブランドです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。