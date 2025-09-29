月見商戦を席巻！宇奈ととの豪快「月見丼」が好評につき販売延長！卵黄きらめく人気メニュー、待望のテイクアウト＆デリバリー解禁

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

毎年秋の恒例となった「月見商戦」。ファストフードや和食チェーン、コンビニまでが参戦する激戦の中で、ひときわ異彩を放つ名代 宇奈ととの月見丼！

このたび、その人気を受けて販売期間を10月19日（日）まで延長。さらに10月1日（水）からは待望のテイクアウト＆デリバリー販売を開始し、ご自宅や職場でも“おうち月見”を楽しめるようになりました。さらに、秋冬の定番「豚汁」「おでん」も10月1日より販売開始！月見丼とともに、心も体を温めてください！

◆ 発売直後からSNSを席巻、テレビやWebメディアも注目した“月見メニュー”

発売直後からSNSでは「半熟卵と鰻の相性が良い！」「鰻がごろごろ入っていて食べ応え抜群」「写真だけでおいしそうすぎる！」といった声を次々といただきました！普段は宇奈ととを利用したことがなかった方から「月見メニューをきっかけに初来店した」といった声も届き、新しいファン層の拡大にもつながっています。

さらにテレビ番組やWebメディアでも紹介され、ファストフードなど各社が趣向こらす月見メニューの中でも、“豪快さ”と“贅沢さ”を感じられるメニューとして注目を浴びました。こうした反響に応え、このたび販売期間を10月19日（日）まで延長。秋の月見シーズンを最後まで盛り上げます。

◆ 10月1日からテイクアウト＆デリバリー解禁！家族の食卓やオフィスランチでも月見丼

さらに、10月1日より待望のテイクアウト＆デリバリー解禁です。テイクアウト容器を開けた瞬間に立ちのぼる香ばしい香り、とろりと光る卵黄、そしてごろごろと贅沢にのった鰻。自宅で家族と楽しむ“おうち月見”、オフィスでのランチタイム、友人との集まりなど、どんなシーンでも盛り上がること間違いなしです。中秋の名月にご自宅でお月見をしながら、月見丼を召し上がってください！

◆ 秋冬の訪れを感じる豚汁とおでん。常連に愛される“冬の楽しみ”が今年も帰ってくる

同じく10月1日からは、宇奈ととの秋冬定番メニュー「豚汁」と「おでん」もスタート。

湯気立つ豚汁は、味噌の香りとたっぷりの具材で体を芯から温めてくれる一杯。おでんは、出汁の旨みが染み込んだ大根や玉子がほっと心をほどく味わいです。「これを食べると冬が来たと感じる」という常連のお客様の声も多く、今年も帰ってきた“冬の楽しみ”としてお届けします。

◆ 豪快さと贅沢感を詰め込んだラインナップ――月見丼から冬の定番まで

＜月見テラドォォォォォン＞

販売期間：～2025年10月19日（日）

店内飲食・テイクアウト：1,400円（税込）

デリバリー：1,950円（税込）

※テイクアウト・デリバリーは10月1日より開始

※店内飲食・テイクアウトは、2商品ともにご飯大盛り無料です。

※デリバリーの場合は、赤だしと柴漬けが付いたセットでのご提供となります。

＜月見丼三昧セット＞

店内飲食 2,300円（税込）

＜うなテラ丼＞

販売期間：～2025年10月19日（日）

店内飲食・テイクアウト：1,300円（税込）

デリバリー：1,800円（税込）



◆月見テラ丼＆うなテラ丼を販売

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、立川店、調布店

＜神奈川＞川崎店

＜石川＞近江町市場店

＜富山＞ファボーレ富山店

＜京都＞伏見稲荷店

＜大阪＞本町店、京橋店、九条店、あびこ店、香里園店、十三店、南森町店、梅田店

＜兵庫＞姫路店

＜福岡＞大名店

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞清田店、札幌北口店、曳舟店、取手店

◆うなテラ丼のみ販売

＜テイクアウト・デリバリー専門店＞四条河原町店

◆月見丼三昧セットのみ販売

＜東京＞浅草店、上野店、新宿センタービル店

＜豚汁＞

販売期間：2025年10月1日（水）～2025年3月31日（火）

金 額：250円（税込）

※テイクアウトも同額で承ります。

＜おでん＞

販売期間：2024年10月1日（水）～2025年3月31日（火）

・全12種 各140円

・おまかせ三点盛り 390円

・おまかせ五点盛り 630円

・おまかせ八点盛り 990円

※テイクアウトも同額で承ります。



◆おでん・豚汁販売店舗

＜東京＞新橋店、上野店、錦糸町店、新宿センタービル店、中野店、北千住店、立川店

＜神奈川＞川崎店

＜大阪＞京橋店、九条店、本町店、南森町店

◆豚汁のみ販売店舗

＜東京＞神田店、浅草店、イオン品川シーサイド店、調布店

＜大阪＞梅田店

※各店の営業日は、下記URLをご参照ください。

U R L https://www.unatoto.com/shop/

■「名代 宇奈とと」運営会社：Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 51,307,500円 （資本準備金336,585,120円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

ＵＲＬ https://g-fac.jp/



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp