【兵庫県豊岡市（9/20～10/5）】期間限定！今年も玄武洞公園のライトアップが始まりました！
豊岡市
この機会にぜひバスに乗って玄武洞公園ライトアップにお越しください。
玄武洞ライトアップ
青龍洞
モニュメント
「～光×六角形～Lightning Hexagon～」をテーマに玄武洞公園の「玄武洞」と「青龍洞」のライトアップが始まりました。秋の夜長、玄武洞公園で素敵な時間をお過ごしください。
１ 実施日時
2025年９月20日(土曜日)～10月５日(日曜日）の16日間
午後５時～９時（最終入園は、午後8時30分まで、通常入園から続けて観覧可能）
※10月4日（土曜日）は特別イベントのため一般の方の観覧は不可
２ 観覧料
大人500円、学生300円（中学生以下は無料）
３ 夜間臨時バス（10月３日）
10月３日（金曜日）は、JR豊岡駅から玄武洞公園までの夜間臨時バスを運行します。
そのほか、「豊岡のってECO（いこう）」を活用すると、オトクになりますのでぜひ
ご利用ください。詳しくは、玄武洞公園公式ホームページ(https://genbudo-park.jp/)にてご確認ください。
４ 問合せ
指定管理者：全但バス・神姫バス共同事業体
電話：0796-22-4774
メール：genbudo-park@zentanbus.co.jp
ホームページ：玄武洞公園公式ホームページ(https://genbudo-park.jp/)
