【制作実績130社】結婚相談所のホームページ制作【開業支援も】

2025年9月、結婚相談所の集客コンサルタントである高野智弘は、結婚相談所のホームページ制作事業(https://t-takano.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr01)を開始しました。結婚相談所を開業したばかりの方、すでに活動しているがリニューアルを検討している方に向けて、集客を加速させるホームページ制作を承っています。

結婚相談所のホームページ制作「たかの式」とは？

「たかの式」は、ホームページを作るだけでは集客できない、という多くの結婚相談所が抱える課題を解決するために生まれた、ビジネス構築プログラムです。代表の高野智弘が200社以上の相談実績から体系化した「攻めのトリプル戦略」をパッケージ化。

１.コンセプト設計、２.売れる商品企画、３.集客方法の提案までを網羅し、ホームページ制作と同時にビジネスの勝ち筋を固めます。

制作実績130社、300以上のキーワードでSEO1位を獲得してきた知見を基に、デザインだけでなく、ライバルに勝つための具体的な戦略をロジカルに設計。Webが苦手な個人オーナー様でも、集客できる仕組み作りをワンストップで伴走サポートします。

結婚相談所のホームページ制作実績・集客支援実績

YouTubeチャンネル「結婚相談所の集客チャンネル」

- 結婚相談所ホームページの制作実績：130社- 結婚相談所カウンセラーからの集客相談実績：200名以上- 年商1億円の結婚相談所のコンサルティング支援- SEO対策だけで月商500万円を達成（個人事業主として）- オンラインセミナー累計参加者：400名以上- 保有資格：SEO検定1級、ウェブ解析士

代表の高野は、結婚相談所の開業や集客に悩むオーナー様に向けて、実践的なノウハウを無料で発信するYouTubeチャンネル「結婚相談所の集客チャンネル(https://youtu.be/tFVrEsV0BjM)」を運営しています。最新のSEO対策から、お客様の心に響くブログの書き方、ライバルとの差別化戦略まで、すぐに使える情報を分かりやすく解説。「ホームページを作る前に見ておきたかった」とのお声も多数いただいています。ぜひチャンネル登録をして、日々の集客活動にお役立てください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tFVrEsV0BjM ]YouTubeを見る :https://youtu.be/tFVrEsV0BjM

こんな方におすすめ

たかの式 ホームページ制作で集客効果を最大限実感できる結婚相談所およびカウンセラーの特徴は以下の通りです。

代表あいさつ

- これから結婚相談所を開業するにあたり、最初のホームページ制作で失敗したくない方- ホームページはあるものの、全く問合せがなくリニューアルを真剣に検討している事業者様- デザインだけでなく、多くのライバルに勝つための「集客戦略」や「差別化」から相談したい方- ブログやSNSを頑張っているのに成果が出ず、マーケティングの根本的な方向性を見直したい方- Webやパソコンが苦手で、ビジネスの土台作りから信頼できる専門家にワンストップで任せたい方高野 智弘

「ホームページを作るだけでは、結婚相談所の集客は絶対にできません。」 これは、130社以上をご支援する中で私が出した結論です 。素晴らしいサポートスキルをお持ちにもかかわらず、ビジネスの経験がないために集客の壁にぶつかってしまう方を、これまで数多く見てきました 。

「たかの式」は、その成功法則の全てを凝縮した伴走型プログラムです 。あなたのカウンセラーとしての魅力が伝わる“勝てる仕組み”を共に作り上げ、会員様のサポートに集中できる環境を整えることをお約束します 。

たかの式 ホームページ制作の詳細 :https://t-takano.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr01

結婚相談所のホームページ制作会社なら、高野にお任せください。IBJ（日本結婚相談所連盟）、TMS（全国結婚相談所事業者連盟）、NNR（日本仲人連盟）、JBA（日本結婚相談協会）、BIU（日本ブライダル連盟）、良縁会など、所属連盟を問わずに支援実績がございます。開業したばかりの方も、リニューアルをご検討の方も、どうぞお気軽にご相談ください。

