【完全成果報酬】AI面接「CaseMatch」、新卒・中途採用向けスカウトサービスを正式リリース～1万人以上のタレントプールから、AI面接データを活用したスカウト～
■リリースの背景
「CaseMatch」とは
AI面接プラットフォーム「CaseMatch」は候補者の集客から選考・採用まで一気通貫でサポートする※統合型採用プラットフォームです。
A.T.カーニー株式会社などの外資系コンサルティングファーム、オリックスなどの日系大手企業、さらにメガベンチャーを含む50社以上で導入実績があり、新卒・中途を問わず幅広い採用活動に活用されています。また、学生や転職希望者にも選考・練習の場として利用されており、ユーザー数は急速に拡大を続けています。
※特許出願済み
既存スカウトサービスの非効率な運用
現在の採用市場では、履歴書や職務経歴書といった表面的な情報に頼った「数打てば当たる」といった非効率なスカウト運用によって、候補者とのミスマッチや、それに伴う採用担当者の工数増加が課題となっています。こうした採用活動における根本的な課題を解決するため、CaseMatchは、新卒・中途採用を支援する新たなスカウトサービスを正式にリリースしました。本サービスは、日々のAI面接を通じて得られる候補者の能力評価データを活用し、ハイクラスな人材へピンポイントでアプローチするソリューションを提供します。
■CaseMatchスカウトサービスの特徴
CaseMatchは、他媒体ではリーチが困難な質の高いタレントプールに直接アプローチ可能なサービスです。さらにAI面接データを活用することで、訴求力の高いスカウトを実現。結果として高い返信率と効率的な採用活動を支援します。
1.他では出会えない質の高い母集団
新卒：登録者数1万人超。75%以上が東京一工早慶・海外大などの高学歴層。成長意欲の高い学生が多数。
中途：年収700万円以上のハイクラス人材や大手外資系ファーム出身者が多数。9割以上が積極的に転職活動を行う即戦力層。
2.面接の結果を用いた精度の高い選定
学歴・職歴・志望業界といった表面的情報だけでなく、日々のAI面接で得られる課題設定力・施策立案力など本質的な能力評価データを活用。
これにより、履歴書だけでは見抜けない候補者の特性や志向性を数値化し、ミスマッチを根本から解消します。
3. 完全成果報酬型で導入リスクゼロ
初期費用は0円。採用が決定するまで一切費用は発生しないため、安心して導入いただけるプランもございます。また、ターゲット人材に応じた費用設計や、自社の採用課題に合わせたプランニングについても無料でご相談可能です。ぜひお気軽に資料請求ください。
「株式会社アズユニ」について
CaseMatchを提供する株式会社アズユニは、東大発スタートアップであり「最良の候補者体験でジョブパフォーマンスを予測可能に」することをミッションに掲げ、AIを活用したHRのDXソリューションを研究開発・提供しています。
【資料請求】
CaseMatchのご利用、協業を検討中の方は以下のURLから資料請求をお願い致します。
https://biz.casematch.jp/
【会社概要】
会社名：株式会社アズユニ
代表取締役：松本拓樹
設立：2023年12月
所在地：東京都港区南青山7-3-6 南青山HYビル 7F
CaseMatch：https://casematch.jp/
採用担当者様向けサイト：https://biz.casematch.jp/