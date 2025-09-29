放送・教育・エンタメ分野で導入拡大、AI映像改善『PIXELL』を提供開始

株式会社ディグラ

2025年9月18日、株式会社ディグラ（所在地：東京都港区）は、AIによる映像品質改善ソリューション「PIXELL（ピクセル）」の提供開始を発表しました。

PIXELLは、従来は複数の工程を必要としたノイズ除去・カラー補正・アップスケーリングなどの処理を、AIでワンクリック、100％自動化。動画のクオリティを飛躍的に高めると同時に、容量削減や制作フローの効率化を実現する革新的なサービスです。

1.ワンクリックによる全自動処理

処理前との比較■「PIXELL」の主な機能と特徴

AIが映像を解析し、劣化要因を自動で補正。ノイズやブラーを低減し、ディテールを引き出すことで、撮影時以上に鮮明で没入感のある映像を生成します。

2.圧縮と高画質の両立

映像改善と同時に圧縮・エンコードを実施。最低限のビットレートで情報を保持することで、従来比50%以上の容量削減を達成しつつ、画質劣化を防ぎます。

3.リアルタイム処理

10分の映像であれば10分以内に処理を完了。放送・配信現場で即座に利用可能なスピードを備えています。

4.多様な導入形態

SaaS、API、オンプレミスの3形態に対応。クラウド環境から既存ワークフローへの統合、セキュアな環境での運用まで幅広く選択できます。

■導入事例と活用分野

PIXELLはすでに、放送局、OTT、教育、セキュリティ、エンターテインメントなど多様な分野で採用されています。

暗い背景と髪の毛などの微細な部分もしっかりと分離できる

韓国国営放送KBSでは、放送基準に合わせた高精細化とオンプレミス運用により業務効率化を実現。

エンターテインメント分野では、屋外コンサート映像や4Kミュージックビデオの画質改善に活用され、観客に臨場感あふれる映像体験を提供。

細かい部分も潰れずに処理可能画質を保ったまま容量を削減

教育分野では、オンライン教育プラットフォームに導入され、帯域幅やストレージを大幅に削減しつつ、学習者にはより鮮明な映像を提供。

これらの事例は、PIXELLが単なる映像補正ツールではなく、産業全体の課題解決や新しい体験価値の創出に貢献するソリューションであることを示しています。

■今後の展望

ディグラはPIXELLを通じて、映像アーカイブのリマスターから次世代配信まで、映像に関わる幅広い産業を支援します。高品質な映像体験を世界中に届けるとともに、制作・配信の効率化やコスト削減を推進し、映像コンテンツ産業の新しい標準を切り開いてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ディグラ

本社所在地：東京都港区赤坂8-5-6イピアス青山104

代表者：代表取締役社長 中村一仁

設立日：1990年9月

事業内容：Web制作およびモバイルアプリ開発、eコマースプラットフォームの構築、エンターテインメントコンテンツ管理などのほか、リアルイベントやライブ配信、メタバース、OOH、動画制作など幅広いサービスを提供

【お問い合わせ先】

株式会社ディグラ｜PIXELL AI担当 山本

Email: y.yamamoto@digra-inc.com

URL: https://aipixell.com